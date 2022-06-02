Истории подростков, которые зарабатывают с помощью современных гаджетов

Мы каждую неделю задаем интересные вопросы подросткам и уже привыкли, что они крутые и талантливые. Сегодня мы поговорили с любителями технологий и современных гаджетов, которым эти самые технологии помогают развивать свои таланты и заниматься бизнесом.

Аяна Сакиева, 15 лет

О себе









Я креативная, своеобразная, причудливая, поддерживающая.



Мой любимый город — Алматы, я родом оттуда. А сейчас проживаю в Нур-Султане.

Тинейджеры становятся взрослыми по-разному и в разное время. Могу сказать, что с каждым годом у меня появляется больше ответственности. Скоро мне будет уже 16 лет. Думаю, что я взрослая. Мне хочется больше свободы и самостоятельности, интересно изучать новые вещи.





На данный момент я оканчиваю девятый класс, а это означает, что я сосредоточена на подготовке к экзаменам. Чаще мне приходится заниматься самой, но иногда и с репетитором. При самостоятельном обучении я использую любимые гаджеты, так как это удобно, чтобы делать презентации, вести записки, записывать важные аудио и смотреть полезные видео.

О гаджетах





Я могу рисовать, не замечая, сколько прошло времени, потому что мне нравится это делать. Особенно приятно рисовать на iPad, ведь всегда можно найти много интересных приложений для этого. А если я читаю, смотрю сериалы или видео по готовке, пишу стихи и прозу, изучаю новые языки, то в этом мне тоже помогает гаджет. Мне бы хотелось быть разносторонней личностью.





Гаджеты сейчас повсюду, они упрощают повседневную жизнь. У меня в наличии есть и компьютер, и iPad, и телефон.

Мои рисунки — это мой бизнес. Конечно, на бумажном варианте рисунка я тоже зарабатываю, но диджитал намного удобнее и местами привлекательнее. На гаджете я могу использовать специальные приложения, упрощающие рабочий процесс.

Дополнительные программы, которые можно использовать для повышения продуктивности в любимом деле, не связаны с рисованием, но очень полезны. Например, Tick Tick помогает выстраивать планы на будущее в самом простом и удобном варианте.





Win Streak особенное приложение для тех, кому важно фокусироваться и поддерживать в себе мотивацию для постоянного роста и развития. Это почти поле боя для себя любимого, где выигрываешь либо ты, либо твои слабости.

Canva — одно из самых известных приложений для оформления постов Instagram, для создания плакатов и презентаций. Мне легко пользоваться им, дизайны красивые, а большинство инструментов бесплатны.

В мире технологий стало намного легче, ведь гаджеты упрощают жизнь школьникам. Они всегда с тобой, когда это надо, а вести зарождающийся бизнес — одно удовольствие. Теперь мы смотрим на мир вокруг нас новыми глазами, успеваем больше, всегда на связи и знаем, что дальше по плану.









У iPad нового поколения цвета экрана отображаются очень ярко, а самые маленькие детали просматриваются еще четче. Это идеальный планшет для работы, рисования и просмотров фильмов. Технология айпада True Tone может настроить цветовую температуру в соответствии с освещением, которое окружает его, что довольно комфортно для зрения.





Дарья Холопова, 14 лет

О себе









Я разносторонняя, общительная, всегда включенная в процесс.

Мой любимый город — Париж, хоть я там никогда и не была. Родилась и выросла в Нур-Султане.

Подростки могут стать взрослыми в любой момент. Мне 14 лет, скоро будет 15. Я планирую поехать в лагерь, что наверно поспособствует моему взрослению.

Я оканчиваю восьмой класс и часть лета планирую подрабатывать аквагримером.





Я танцую и играю на гитаре с маленького возраста, но больше всего меня тянет рисовать. С 5 до 12 лет я посещала художественную школу и арт-студии.

Моя мотивация зарабатывать — это возможность тратить свои собственные деньги на то, что захочу. Если нет желания и мотивации, то человек не будет ни к чему стремиться.

О гаджетах





У меня есть компьютер, iPad и iPhone — это важные вещи, с помощью которых я достигаю своих целей. Именно благодаря им я могу найти что-то важное, касающееся учебы или моих хобби, посмотреть что-то полезное или почитать и, наконец, просто развлечь себя.





Например, через планшет я размещаю объявления по аквагриму на OLX. Там клиенты могут найти мои услуги. Есть еще разные приложения для рисования, но я использую Art Set или рисую вручную на обычном листке бумаге, потому что люблю тактильные ощущения от рисования.

В диджитал мире легче жить. Всегда можно найти важную информацию, а главное — это быстро.









У iPad 10.2 есть важный помощник — Apple Pencil. Писать таким карандашом — одно удовольствие. Это настолько естественно, как если бы вы писали или рисовали на бумаге. При этом у вас есть дополнительные функции, которые позволяют создавать заметки, рисовать, размечать скриншоты. Приложение GOODNOTES 5 — отличный пример, когда можно совместить изучение предмета, письмо и рисование от руки, хранение информации в одном небольшом девайсе, iPad 10.2.





Айганым Аманбай, 15 лет

О себе





Я креативная, забывчивая и немного рассеянная.

Мой любимый город — Нур-Султан, тут я и живу.

Тинейджер взрослеет, когда начинает воспринимать жизнь по-другому. Если за детей обычно все решают родители и опекуны, то взрослый человек пытается решить свои проблемы сам.

Я оканчиваю девятый класс. Сейчас наплыв тестовых работ и экзаменов, поэтому мне тяжело, ведь я немного неорганизованный человек.





У меня множество хобби, начиная с четвертого класса: вязание, рисование, танцы, лепка, пение. Мне просто нравится это делать, а для поддержания интереса смотрю видеоблогеров, которые снимают ролики на эти темы.

Человек может начать зарабатывать в любом возрасте. Это связано с собственным внутренним желанием. Первые мои заработки были во втором классе: я продавала магические кубики с ответами. А потом я продавала связанные мной вещи в офлайн магазине Corner Shop.

О гаджетах





Гаджеты очень полезны. Я пользуюсь всем, чем могу: iPhone, iPad, компьютер.





На iPad есть приложения, которые помогают в решении моих задач с магазином вязаных вещей @wrofcos.shop. Я монтирую фотографии, использую Instagram для размещения моделей и слежу за организацией процессов.

Я использую разные приложения: Заметки, Instagram, Procreate, VSCO и Picsart.

С гаджетами жизнь однозначно упростилась. Можно стать организованнее и использовать приложения–помощники в девайсе.









Чип айпада нового поколения A13 Bionic улучшает качество работы самых сложных приложений, например, Procreate и Adobe Fresco. А заряд аккумулятора хватит на целый день, что даст возможность непрерывно работать в любом месте. Также можно спокойно скачивать фильмы, загружать обучающие видео и делиться контентом с другими из любой точки мира, потому что там, где нет Wi‑Fi, можно воспользоваться сетями 4G LTE.2.





iPad отлично подходит для детей и подростков, так как он не только прост в использовании, но и имеет огромное количество приложений, которые делают его впечатляюще универсальным. Будь то образовательные игры, развлекательные приложения для создания небольших шедевров или просто что-то, что не даст скучать им в поездках. iPad может стать находкой.





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iPoint – официальный партнёр компании Apple в Республике Казахстан со статусом Apple Premium Reseller.

