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Историческая победа: Казахстан впервые завоевал Гран-при на Spikes Asia за бизнес кейс AIDAKHAR
Новости Центральной Азии и мира

26.04.2025

Историческая победа: Казахстан впервые завоевал Гран-при на Spikes Asia за бизнес кейс AIDAKHAR

На международном фестивале креативных индустрий Spikes Asia 2025 казахстанский кейс AIDAKHAR бренда Old Spice получил Гран-при в категории Music: Influencer & Co-creation. Это первый случай в истории, когда работа из Казахстана и Центральной Азии удостаивается высшей награды на этом престижном фестивале.

Помимо этого кейс был отмечен двумя бронзовыми наградами в категориях Entertainment и Creative Strategy.​

AIDAKHAR — это рекламная кампания, созданная брендом Old Spice в коллаборации с казахстанской группой «Ирина Кайратовна». Основой кейса стал музыкальный трек и клип, которые объединили локальную культуру, яркий визуал, и стратегию co-creation с аудиторией.

Spikes Asia — крупнейший фестиваль креативности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, признанный бенчмарком в области рекламы и маркетинга. Победа на Spikes Asia подтверждает высокий уровень креативности и маркетинговой эффективности проекта, а также подчеркивает международное признание казахстанской креативной индустрии в лице креативного агентства NOTO Agency.​

NOTO Agency было основано два года назад Марией Мун и Маликом Зенгером, и за это время успело собрать внушительное портфолио и завоевать ряд престижных наград, став одним из самых ярких представителей креативной индустрии в Центральной Азии.

Мария Мун, генеральный директор NOTO Agency

Это большая гордость для всей индустрии и страны.


Полный список победителей в категории Music на Spikes Asia 2025 — по ссылке: lovethework.com

Креативный продюсер проекта — NOTO Agency.

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