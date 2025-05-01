Историческая победа: Казахстан впервые завоевал Гран-при на Spikes Asia за бизнес кейс AIDAKHAR

На международном фестивале креативных индустрий Spikes Asia 2025 казахстанский кейс AIDAKHAR бренда Old Spice получил Гран-при в категории Music: Influencer & Co-creation. Это первый случай в истории, когда работа из Казахстана и Центральной Азии удостаивается высшей награды на этом престижном фестивале.
Помимо этого кейс был отмечен двумя бронзовыми наградами в категориях Entertainment и Creative Strategy.
AIDAKHAR — это рекламная кампания, созданная брендом Old Spice в коллаборации с казахстанской группой «Ирина Кайратовна». Основой кейса стал музыкальный трек и клип, которые объединили локальную культуру, яркий визуал, и стратегию co-creation с аудиторией.
Spikes Asia — крупнейший фестиваль креативности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, признанный бенчмарком в области рекламы и маркетинга. Победа на Spikes Asia подтверждает высокий уровень креативности и маркетинговой эффективности проекта, а также подчеркивает международное признание казахстанской креативной индустрии в лице креативного агентства NOTO Agency.
NOTO Agency было основано два года назад
Марией Мун и
Маликом Зенгером, и за это время успело собрать внушительное портфолио и завоевать ряд престижных наград, став одним из самых ярких представителей креативной индустрии в Центральной Азии.
Мария Мун, генеральный директор NOTO Agency
Это большая гордость для всей индустрии и страны.
Полный список победителей в категории Music на Spikes Asia 2025 — по ссылке: lovethework.com
Креативный продюсер проекта — NOTO Agency.