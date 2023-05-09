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Исследовать метавселенную и путешествовать на круизном лайнере: 10 вакансий для работы мечты
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Главный

Вчера в 11:45

Исследовать метавселенную и путешествовать на круизном лайнере: 10 вакансий для работы мечты

Собрали подборку актуальных вакансий для тех, кто ищет интересную и необычную работу.


Лидер команды хранителей коллекции уэльского замка в Knole Castle Conservation Team

white and black castle on top of mountain

Обязанности:

— руководить командой сотрудников замка, помощников по хранению коллекции и волонтёров

— стать верным хранителем уникальной коллекции старинных артефактов

— обеспечивать стандарты ухода за коллекцией.

Требования:

— интерес к истории, историческим ценностям

— знание методик профилактической консервации

— понимание особенностей управления хрупкими коллекциями предметов старины.


Бармен на круизный лайнер в Ismira

Обязанности:

— сервировка напитков по меню

— заказ необходимых для коктейлей ингредиентов на борт

— радовать пассажиров роскошного лайнера отменными напитками.

Требования:

—владение английским языком на разговорном уровне и выше

— любовь к морским путешествиям

— готовность к обучению новыми навыками.


Тестировщик интерактивного кино в SupermassiveGames

Обязанности:

— тестировать необычные игры в жанре интерактивного кино

— воссоздавать ошибки и предоставлять информацию команде разработчиков

— погружаться в игры культовой компании.

Требования:

— опыт тестирования игр

— навыки использования приложений Microsoft Office

— отличный устный и письменный английский язык.


Исследователь игровой метавселенной в Sidus Heroes

four person playing virtual reality goggles

Обязанности:

— прохождение и тестирование многочисленных игровых проектов на просторах метавселенной

— формирование и контроль задач для команды разработки по сбору и визуализации данных

— сбор, обработка и анализ данных, предоставление аналитических отчетов.

Требования:

— опыт прохождения разнообразных видеоигр

— способность быстро обучаться новым технологиям, инструментам

— продвинутые навыки владения Excel, Google Sheets.


Редактор киберспортивного контента по Dota 2 в Okko

Обязанности:

— поиск материалов инфоповодов для сюжетов

— участие в записи и производстве контента

— создание интересного контента для студийных эфиров.

Требования:

— опыт работы журналистом

— знание технологий и программ для редактирования

— навык использования графических редакторов.


Путешествующий обзорщик и критик роскошной недвижимости в PlumGuide

man wearing bathrobe eating on bed

Обязанности:

— тестировать недвижимость на лучших курортах

— составлять подробные характеристики протестированной недвижимости

— давать окончательные рекомендации о том, стоит ли включать посещенные объекты в коллекцию лучших домов в мире.

Требования:

— владеть основными принципами дизайна интерьера, архитектуры, искусства и фотографии

— способность свободно изъясняться на английском языке

— опыт в творческой или дизайнерской сфере будет преимуществом.


Живущий на островном маяке помощник по морским птицам в RSPB Wildlife Charity

Обязанности:

— защита территории птичьих колоний, во множестве разбросанных по заповеднику острова Коке

— помощь в сборе и регистрации биологических данных

— обосноваться на старинном маяке посреди затерянного в северных морях живописного острова.

Требования:

— высокий уровень физической подготовки и выносливости

— увлечение птицами и дикой природой

— способность свободно коммуницировать на английском языке с интернациональной командой.


Дегустатор сладостей из швейцарского шоколада в Mondelez

Обязанности:

— ежедневно дегустировать шоколадные сладости и прочие кондитерские изделия

— работать в тесном взаимодействии с другими членами команды дегустаторов

— обеспечивать последовательную, объективную и честную обратную связь.

Требования:

— коммуникабельность и способность наладить хорошие отношения с интернациональным коллективом

— отсутствие любой непереносимости или аллергии на определенные продукты.

— честность и объективность.


Исследователь исторических таверн и пабов в Heritage Lincolnshire

round wooden cafeteria tables and chairs inside room

Обязанности:

— путешествовать вдоль британского побережья, посещая знаменитые и малоизвестные исторические пабы

— записывать истории, легенды и предания, которые рассказывают хозяева пабов и местные жители

— знакомиться с продукцией и услугами пабов, дегустировать предлагаемые ими напитки.

Требования:

— высшее образование в сфере гуманитарных наук

— глубокие знания о традиционных напитках и блюдах

— хорошее владение английским языком.


Начальник по мемам в StockGro Club

Обязанности:

— преобразовывать развлекательный и познавательный контент компании в забавные вирусные мемы

— создавать треды и вбрасывать мемы, способствуя их максимальному распространению.

Требования:

— опыт создания юмористических текстов, веселых новостей или вирусного контента

— отличный письменный английский язык

— знакомство с максимально возможным количеством платформам социальных сетей.

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.