Исследовать метавселенную и путешествовать на круизном лайнере: 10 вакансий для работы мечты

Собрали подборку актуальных вакансий для тех, кто ищет интересную и необычную работу.
Лидер команды хранителей коллекции уэльского замка в Knole Castle Conservation Team
Обязанности:
— руководить командой сотрудников замка, помощников по хранению коллекции и волонтёров
— стать верным хранителем уникальной коллекции старинных артефактов
— обеспечивать стандарты ухода за коллекцией.
Требования:
— интерес к истории, историческим ценностям
— знание методик профилактической консервации
— понимание особенностей управления хрупкими коллекциями предметов старины.
Бармен на круизный лайнер в Ismira
Обязанности:
— сервировка напитков по меню
— заказ необходимых для коктейлей ингредиентов на борт
— радовать пассажиров роскошного лайнера отменными напитками.
Требования:
—владение английским языком на разговорном уровне и выше
— любовь к морским путешествиям
— готовность к обучению новыми навыками.
Тестировщик интерактивного кино в SupermassiveGames
Обязанности:
— тестировать необычные игры в жанре интерактивного кино
— воссоздавать ошибки и предоставлять информацию команде разработчиков
— погружаться в игры культовой компании.
Требования:
— опыт тестирования игр
— навыки использования приложений Microsoft Office
— отличный устный и письменный английский язык.
Исследователь игровой метавселенной в Sidus Heroes
Обязанности:
— прохождение и тестирование многочисленных игровых проектов на просторах метавселенной
— формирование и контроль задач для команды разработки по сбору и визуализации данных
— сбор, обработка и анализ данных, предоставление аналитических отчетов.
Требования:
— опыт прохождения разнообразных видеоигр
— способность быстро обучаться новым технологиям, инструментам
— продвинутые навыки владения Excel, Google Sheets.
Редактор киберспортивного контента по Dota 2 в Okko
Обязанности:
— поиск материалов инфоповодов для сюжетов
— участие в записи и производстве контента
— создание интересного контента для студийных эфиров.
Требования:
— опыт работы журналистом
— знание технологий и программ для редактирования
— навык использования графических редакторов.
Путешествующий обзорщик и критик роскошной недвижимости в PlumGuide
Обязанности:
— тестировать недвижимость на лучших курортах
— составлять подробные характеристики протестированной недвижимости
— давать окончательные рекомендации о том, стоит ли включать посещенные объекты в коллекцию лучших домов в мире.
Требования:
— владеть основными принципами дизайна интерьера, архитектуры, искусства и фотографии
— способность свободно изъясняться на английском языке
— опыт в творческой или дизайнерской сфере будет преимуществом.
Живущий на островном маяке помощник по морским птицам в RSPB Wildlife Charity
Обязанности:
— защита территории птичьих колоний, во множестве разбросанных по заповеднику острова Коке
— помощь в сборе и регистрации биологических данных
— обосноваться на старинном маяке посреди затерянного в северных морях живописного острова.
Требования:
— высокий уровень физической подготовки и выносливости
— увлечение птицами и дикой природой
— способность свободно коммуницировать на английском языке с интернациональной командой.
Дегустатор сладостей из швейцарского шоколада в Mondelez
Обязанности:
— ежедневно дегустировать шоколадные сладости и прочие кондитерские изделия
— работать в тесном взаимодействии с другими членами команды дегустаторов
— обеспечивать последовательную, объективную и честную обратную связь.
Требования:
— коммуникабельность и способность наладить хорошие отношения с интернациональным коллективом
— отсутствие любой непереносимости или аллергии на определенные продукты.
— честность и объективность.
Исследователь исторических таверн и пабов в Heritage Lincolnshire
Обязанности:
— путешествовать вдоль британского побережья, посещая знаменитые и малоизвестные исторические пабы
— записывать истории, легенды и предания, которые рассказывают хозяева пабов и местные жители
— знакомиться с продукцией и услугами пабов, дегустировать предлагаемые ими напитки.
Требования:
— высшее образование в сфере гуманитарных наук
— глубокие знания о традиционных напитках и блюдах
— хорошее владение английским языком.
Начальник по мемам в StockGro Club
Обязанности:
— преобразовывать развлекательный и познавательный контент компании в забавные вирусные мемы
— создавать треды и вбрасывать мемы, способствуя их максимальному распространению.
Требования:
— опыт создания юмористических текстов, веселых новостей или вирусного контента
— отличный письменный английский язык
— знакомство с максимально возможным количеством платформам социальных сетей.