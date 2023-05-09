Исследовать метавселенную и путешествовать на круизном лайнере: 10 вакансий для работы мечты

Собрали подборку актуальных вакансий для тех, кто ищет интересную и необычную работу.





Лидер команды хранителей коллекции уэльского замка в Knole Castle Conservation Team





Обязанности:



— руководить командой сотрудников замка, помощников по хранению коллекции и волонтёров

— стать верным хранителем уникальной коллекции старинных артефактов

— обеспечивать стандарты ухода за коллекцией.

Требования:

— интерес к истории, историческим ценностям

— знание методик профилактической консервации

— понимание особенностей управления хрупкими коллекциями предметов старины.





Бармен на круизный лайнер в Ismira

Обязанности:



— сервировка напитков по меню

— заказ необходимых для коктейлей ингредиентов на борт

— радовать пассажиров роскошного лайнера отменными напитками.

Требования:

—владение английским языком на разговорном уровне и выше

— любовь к морским путешествиям

— готовность к обучению новыми навыками.





Тестировщик интерактивного кино в SupermassiveGames

Обязанности:



— тестировать необычные игры в жанре интерактивного кино

— воссоздавать ошибки и предоставлять информацию команде разработчиков

— погружаться в игры культовой компании.

Требования:

— опыт тестирования игр

— навыки использования приложений Microsoft Office

— отличный устный и письменный английский язык.





Исследователь игровой метавселенной в Sidus Heroes





Обязанности:



— прохождение и тестирование многочисленных игровых проектов на просторах метавселенной

— формирование и контроль задач для команды разработки по сбору и визуализации данных

— сбор, обработка и анализ данных, предоставление аналитических отчетов.

Требования:

— опыт прохождения разнообразных видеоигр

— способность быстро обучаться новым технологиям, инструментам

— продвинутые навыки владения Excel, Google Sheets.





Редактор киберспортивного контента по Dota 2 в Okko

Обязанности:



— поиск материалов инфоповодов для сюжетов

— участие в записи и производстве контента

— создание интересного контента для студийных эфиров.

Требования:

— опыт работы журналистом

— знание технологий и программ для редактирования

— навык использования графических редакторов.





Путешествующий обзорщик и критик роскошной недвижимости в PlumGuide





Обязанности:



— тестировать недвижимость на лучших курортах

— составлять подробные характеристики протестированной недвижимости

— давать окончательные рекомендации о том, стоит ли включать посещенные объекты в коллекцию лучших домов в мире.

Требования:

— владеть основными принципами дизайна интерьера, архитектуры, искусства и фотографии

— способность свободно изъясняться на английском языке

— опыт в творческой или дизайнерской сфере будет преимуществом.





Живущий на островном маяке помощник по морским птицам в RSPB Wildlife Charity

Обязанности:



— защита территории птичьих колоний, во множестве разбросанных по заповеднику острова Коке

— помощь в сборе и регистрации биологических данных

— обосноваться на старинном маяке посреди затерянного в северных морях живописного острова.

Требования:

— высокий уровень физической подготовки и выносливости

— увлечение птицами и дикой природой

— способность свободно коммуницировать на английском языке с интернациональной командой.





Дегустатор сладостей из швейцарского шоколада в Mondelez

Обязанности:



— ежедневно дегустировать шоколадные сладости и прочие кондитерские изделия

— работать в тесном взаимодействии с другими членами команды дегустаторов

— обеспечивать последовательную, объективную и честную обратную связь.

Требования:

— коммуникабельность и способность наладить хорошие отношения с интернациональным коллективом

— отсутствие любой непереносимости или аллергии на определенные продукты.

— честность и объективность.





Исследователь исторических таверн и пабов в Heritage Lincolnshire





Обязанности:



— путешествовать вдоль британского побережья, посещая знаменитые и малоизвестные исторические пабы

— записывать истории, легенды и предания, которые рассказывают хозяева пабов и местные жители

— знакомиться с продукцией и услугами пабов, дегустировать предлагаемые ими напитки.

Требования:

— высшее образование в сфере гуманитарных наук

— глубокие знания о традиционных напитках и блюдах

— хорошее владение английским языком.





Начальник по мемам в StockGro Club

Обязанности:



— преобразовывать развлекательный и познавательный контент компании в забавные вирусные мемы

— создавать треды и вбрасывать мемы, способствуя их максимальному распространению.

Требования:

— опыт создания юмористических текстов, веселых новостей или вирусного контента

— отличный письменный английский язык

— знакомство с максимально возможным количеством платформам социальных сетей.