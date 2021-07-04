Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
issledovanie-prodolzhitel-nost-zhizni-lyudey-k-koncu-veka-uvelichitsya-do-130-let
Исследование: продолжительность жизни людей к концу века увеличится до 130 лет
36
/
/

Сегодня в 11:38

Исследование: продолжительность жизни людей к концу века увеличится до 130 лет

Средняя продолжительность жизни людей к концу XXI века может увеличиться до 130 лет. К такому выводу пришли ученые Вашингтонского университета, их исследование опубликовано в журнале Demographic Research.

Специалисты проанализировали демографические прогнозы, а также последние данные из Международной базы данных по долголетию (IDL). Кроме того, они изучили модели выживаемости для пожилых людей.

По мнению ученых, существует более чем 99%-ая вероятность того, что к концу столетия люди будут доживать до 126-130 лет. При этом шанс дожить до 130 лет будет равен 13%.

Источник: daily.afisha.ru

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#ученые #исследование #возраст #вашингтонскийуниверситет #демография
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
50% выгода при заказе в приложении Wolt
939
На посадку деревьев приглашают жителей столицы
788
Весенняя сессия курсов французского языка в Астане
898