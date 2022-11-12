Исследование кыргызского математика признали научным открытием

Математическое исследование академика Алтая Борубаева «Свойство перестановочности операций абсолюта, пополнения и расширения равномерного пространства» признано научным открытием.
Ранее два открытия академика уже получили международное признание. Первое — исследование «Об особых свойствах топологических пространств». По предложению МГУ Московская обсерватория назвала одну из звезд «Алтай».
Академик Алтай Борубаев — первый из Центральной Азии, внесенный в реестр ученых мира Оксфордского университета.Источник: 24.kg