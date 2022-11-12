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Исследование кыргызского математика признали научным открытием
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Сегодня в 11:15

Исследование кыргызского математика признали научным открытием

Математическое исследование академика Алтая Борубаева «Свойство перестановочности операций абсолюта, пополнения и расширения равномерного пространства» признано научным открытием.

Ранее два открытия академика уже получили международное признание. Первое — исследование «Об особых свойствах топологических пространств». По предложению МГУ Московская обсерватория назвала одну из звезд «Алтай».

Академик Алтай Борубаев — первый из Центральной Азии, внесенный в реестр ученых мира Оксфордского университета.

Источник: 24.kg

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