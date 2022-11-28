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Испанская компания разработала экологически чистое топливо для самолетов на основе оливковых косточек
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Сегодня в 09:40

Испанская компания разработала экологически чистое топливо для самолетов на основе оливковых косточек

Самолеты на рейсах из испанской Севильи переведут на экологически чистое авиационное топливо из оливковых косточек. Его разработали в энергетическом парке Ла Рабида. За поставки будет отвечать компания Exolum.

Топливо произведено из оливковых косточек и других растительных отходов оливковой промышленности Испании. Использование экологически чистого топлива предотвращает выброс в атмосферу более 200 тонн углекислого газа. Аналогичный эффект можно достичь посадкой 2 00 деревьев.

Биотопливо позволит пролететь 400 000 км — примерно 400-500 часов летного времени или десять полетов вокруг Земли. Инновационное топливо используют для заправки 220 самолетов авиакомпаний Air Europa, Air Nostrum, Iberia Express, Ryanair, Vueling и Wizz Air.

По правилам Евросоюза, перевозчики должны на 2% заполнять баки самолетов устойчивым авиационным топливом. Разработка Cepsa позволит довести показатель до 4,5%.

Источник: incrussia.ru

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