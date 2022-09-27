Испания планирует ввести визы для фрилансеров и работающих на удаленке

Испания планирует ввести визу цифрового кочевника или фрилансера. Такая инициатива поможет привлечь людей из стран, которые не входят в Европейский союз. Правительство прорабатывает его детали.

Визу будут предлагать самозанятым, работающим удаленно или по найму в иностранных компаниях. Получатели должны быть из стран, не входящих в европейскую экономическую зону. Для получения документа нужно предоставить трудовой договор или подтвердить факт удаленной работы.

Правительство Испании планирует предоставлять заявителям вид на жительство на год с последующим продлением на пять лет. Супруги и дети могут переехать вместе с заявителем.

В течение первых четырех лет предлагается скидка на уплату налога в 10%. По предварительным данным, резидентов будут облагать налогом в 15% вместо текущих 25%.

Сейчас прорабатывается вопрос о ставке минимального дохода, который необходим для получения визы фрилансера. Соответствующая практика используется в других странах с визами для цифровых кочевников.

Источник: incrussia.ru