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Испания планирует ввести визы для фрилансеров и работающих на удаленке
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Сегодня в 09:55

Испания планирует ввести визы для фрилансеров и работающих на удаленке

Испания планирует ввести визу цифрового кочевника или фрилансера. Такая инициатива поможет привлечь людей из стран, которые не входят в Европейский союз. Правительство прорабатывает его детали.

Визу будут предлагать самозанятым, работающим удаленно или по найму в иностранных компаниях. Получатели должны быть из стран, не входящих в европейскую экономическую зону. Для получения документа нужно предоставить трудовой договор или подтвердить факт удаленной работы.

Правительство Испании планирует предоставлять заявителям вид на жительство на год с последующим продлением на пять лет. Супруги и дети могут переехать вместе с заявителем.

В течение первых четырех лет предлагается скидка на уплату налога в 10%. По предварительным данным, резидентов будут облагать налогом в 15% вместо текущих 25%.

Сейчас прорабатывается вопрос о ставке минимального дохода, который необходим для получения визы фрилансера. Соответствующая практика используется в других странах с визами для цифровых кочевников.

Источник: incrussia.ru

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