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Искусство улиц: кто расписывает стены в Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане
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Сегодня в 20:43

Искусство улиц: кто расписывает стены в Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане

Уличное искусство — новый тренд. Все чаще на стенах домов можно увидеть яркие картины. Мы расскажем вам о том, кто стоит за этим творчеством.


Казахстан


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Студия Graffiti cross позиционируют себя как команду молодых художников-аэрографов. Они базируются в Шымкенте, но их работы можно встретить на улицах многих городов страны. Их основной вид деятельности — художественная роспись стен в самых разных стилях: от поп-арта до фресок. Часто команда занимается некоммерческими проектами, в рамках которых стараются приобщить людей к культуре стрит-арта.


Творческий коллектив AirGArt занимается аэрографией и создает эскизы для муралов. Для основателя проекта Николая, искусство — это способ самовыражения. Их первый мурал был реализован в рамках фестиваля @urbanfestastana. Образ конного батыра на девятиэтажном здании был признан одним из лучших в мире! В дальнейшем команда нацелена на реализацию собственных арт-объектов.


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Молодой деятель искусства Ринат Абдрахманов называет себя мультимедийным артистом. Его творчество относится к жанрам Contemporary и New Media. Работы Рината, самобытные и разнообразные. Среди них можно найти мурал под названием «Человек, природа, город», выполненный совместно с московским художником Никитой Ходаком. Картина затрагивает вопросы экологии и отношения человека к природе.


Работы Асхата Ахмедьярова выставлялись в Париже, Лондоне, Берлине и многих других городах. Для казахстанского художника современное искусство играет роль формирования, продвижения и пробуждения сознания. При этом искусство — это не просто украшательство, но работа с подсознанием публики. Несколько лет назад в рамках конкурса Astana Art Fest художник нарисовал мурал, который представляет собой огромное дерево, растущее как бы внутри дома. Эта картина заставляет задуматься: что если природа начнет отбирать назад то, что забрало человечество?

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Молодая казахстанская художница Александра Калачева уже несколько лет расписывает фасады в Алматы. Ее работы выполнены в графике с сочетанием ярких цветов. По словам художницы, ее вдохновляют такие вещи как любовь, красота и творчество. Одна из самых известных работ Александры, представляет собой зарисовку из повседневной уличной жизни Алматы. Тут можно найти салон красоты, овощной ларек и дворников, спешащих на работу.


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Команда художников Repas из Казахстана и Кыргызстана выражает свое творчество в самых разных стилях и направлениях. Их работы можно увидеть не только в Казахстане, но и в России, Франции, Нидерландах и многих других странах. У ребят множество крутых и запоминающихся работ, от греческого Аполлона в Нур-Султане до «ласточек» в Шымкенте. Одна из лучших — мурал «Джокер», который заметил режиссер фильма Тодд Филлипс.


Бейбит Асемкул, столичный художник, сочетающий в своем искусстве национальные образы и мировые тенденции. В своих работах Бейбит старается показать важные общественные проблемы. Одна из самых значимых работ художника — выставка «Бесконечность», по мотивам которой в столице появились два мурала.



Кыргызстан


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Арт-группа basicolors не просто создает граффити, но и продвигает его среди населения, поддерживая творческие инициативы, создавая креативные проекты. Создание масштабных артов на улицах разных городов позволяет прочувствовать принадлежность к глобальной уличной культуре. Возможность креативить для них — это важнейшая способность, которая в детстве присутствовала в каждом из нас.


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Сергей Келлер и Дмитрий Петровский уже много лет украшают улицы разных городов своим творчеством. Их рисунки посвящены разным социальным темам: в поддержку врачей, о правах женщин, правильной переработке отходов и многим другим. В каждой из своих работ художники стараются оставить частичку Кыргызстана.


Paintstream — молодое поколение художников, расписывают фасады в Бишкеке. Их цель — пропаганда ярких, живых образов арт-культуры. Их творчество выражается и в социальных проектах. Один из таких примеров — акция «Живые краски», в рамках которого они украсили рисунками стены детского Центра реабилитации.


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Уличный художник mide midovskii расписывает стены в уникальном стиле комиксов. Его работы выделяются яркими цветами и особыми эффектами, посмотреть на которые часто собираются молодые жители Бишкека.


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Евгений Макшаков — международный художник из Кыргызстана. Его творчество вобрало в себя разные стили и образы. Одной из самых важных социальных работ Евгения стал портрет Нельсона Манделы в Бишкеке, посвященный правам человека.



Узбекистан


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Большинство работ Хасана Майчеева выполнены в стиле реализма. Совсем недавно художник выступил автором мурала, посвященного врачам. Изображение девушки-врача, которая оберегает младенца, на стене многоэтажного дома сразу же привлекло внимание горожан. По словам Хасана, этой работой он хотел передать благодарность врачам, которые сейчас находятся на передовой.


Работы уличного художника inkuzart появились не так давно, но сразу привлекли к себе внимание. Его картины в стиле реализма представляют собой мотивирующие и социально-актуальные произведения искусства. Как заявляет сам художник, арты для него, как свет для мотылька.


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#искусство #мурал #художники #центральнаяазия
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