Искусственный интеллект научили «озвучивать» фотографии

Новый инструмент генеалогической сети MyHeritage под названием LiveStory предлагает добавить голос к фотографиям.

Для создания новой презентации пользователи могут загружать фото и с помощью алгоритмов машинного обучения превращать его в короткий анимированный ролик. MyHeritage объединила усилия с израильским проектом D-ID, и пользователи ресурса получили возможность создавать говорящий портрет родственника, рассказывающий историю жизни.

Рассказ человека на снимке может либо автоматически генерироваться из уже имеющейся в распоряжении ресурса истории семьи, либо составляться самим пользователем, от которого требуется написать текст от первого лица.

Остальная работа производится в автоматическом режиме: объединение снимков в видеоролик, преобразование текста в речь на основе выбранной голосовой модели, а также анимация снимка самого родственника с речевой артикуляцией и мимикой.

Источник: 3dnews.ru