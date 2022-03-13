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Искусственный интеллект научили «озвучивать» фотографии
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Сегодня в 09:38

Искусственный интеллект научили «озвучивать» фотографии

Новый инструмент генеалогической сети MyHeritage под названием LiveStory предлагает добавить голос к фотографиям.

Для создания новой презентации пользователи могут загружать фото и с помощью алгоритмов машинного обучения превращать его в короткий анимированный ролик. MyHeritage объединила усилия с израильским проектом D-ID, и пользователи ресурса получили возможность создавать говорящий портрет родственника, рассказывающий историю жизни.



Рассказ человека на снимке может либо автоматически генерироваться из уже имеющейся в распоряжении ресурса истории семьи, либо составляться самим пользователем, от которого требуется написать текст от первого лица.

Остальная работа производится в автоматическом режиме: объединение снимков в видеоролик, преобразование текста в речь на основе выбранной голосовой модели, а также анимация снимка самого родственника с речевой артикуляцией и мимикой.

Источник: 3dnews.ru

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#технологии #видео #искусственныйинтеллект #нейросеть #генеалогия
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