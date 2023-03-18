IRONMAN Astana. Как и когда в Казахстане пройдет одна из самых популярных гонок

Гонки IRONMAN с годами становятся все популярнее, и спортсмены со всего мира участвуют в соревнованиях, чтобы проверить свою физическую и умственную выносливость. Хотя эти гонки невероятно сложны, они также приносят чувство выполненного долга и удовлетворения тем, кто их завершает.

IRONMAN KAZAKHSTAN 2023, который пройдет в Астане 2 июля, обещает стать захватывающей и сложной гонкой для спортсменов всех уровней.

Редакция weproject.media поговорила с организаторами IRONMAN в Казахстане, чтобы подробнее узнать о всех деталях.

Алексей Сидоренко, директор гонки IRONMAN

О гонке

IRONMAN существует в Казахстане с 2018 года, и мы с каждым годом растем. У нас получается. Планируем, что в этом году будет 2000 участников. Скоро мы откроем регистрацию. Думаю, в первые 3-4 дня зарегистрируется до 700 человек. Это те, кто знает и любит эту гонку, кто давно ее ждет. Через несколько дней начнут регистрировать те, кто проявит интерес. А за 10-20 дней до мероприятия обычно регистрируются все остальные. Те, кто делают все в последний день.

Если вы участвуете в IRONMAN, планируйте все заранее. Приезжайте за три-пять дней до мероприятия, так как вам не нужно будет проходить адаптационный период. А уехать можно позже, так как сразу после гонки, 6 июля, в Астане будет День Столицы, что подразумевает интересную развлекательную программу.





Первое преимущество участия в гонке IRONMAN — спортивное. У нас узкая и спокойная река, как в бассейне, поэтому нет никаких помех для ее преодоления. Трасса для велосипедов идеально ровная, нет гор или сложных поворотов. Для бега у нас предусмотрено комфортное и мягкое тартановое покрытие, чтобы не было травм.

Второе преимущество — культурная и бытовая часть. Здесь нет барьеров с языком и общением. Все проходит намного легче.

Последний момент — финансовый. Не надо лететь куда-то далеко, тратить много денег и оформлять визу.

О партнерах

IRONMAN — это площадка для объединения бизнесменов по интересам, поэтому с каждым годом к нам приходит все больше и больше партнеров.

У нас есть разные классификации партнеров. Титульные партнеры — это BI Group и Freedom Finance Life. Вторые стали новшеством для IRONMAN в этом году.





Также есть компании, которые работают с нами, потому что имеют прямое отношение к спорту — производители спортивного питания, одежды или снаряжения. Питанием у нас занимается CIS Group, а технической частью магазин Winner.

Третья группа партнеров присутствует непосредственно рядом с гонкой во время Race Week — это та неделя, когда все спортсмены приезжают в триатлон парк, где устанавливается много разных зон от компаний, чтобы как-то развлекать участников.

Четвертая группа партнеров — это те, которые еще думают участвовать им или нет. Чаще бывает, что это не самые крупные компании, но они могут помочь нам в организации процессов, а мы размещаем их логотип на IRONMAN.

Арман Лесбеков, директор Управления B2B холдинга BI Group

О гонке

Есть классная книга «Библия Триатлета», где описываются важные моменты участия в триатлоне. Во-первых, надо понять, зачем тебе это нужно. Во-вторых, поставить цель, а в-третьих, подобрать правильного тренера, потому что заниматься с тренером намного легче и в два раза быстрее.





За сезон себя можно подготовить к половине дистанции IRONMAN. А на полную дистанцию лучше готовиться за пару сезонов, чтобы это было безопасно для здоровья.

В первую очередь, не забудьте зарегистрироваться. От этого тоже появляются силы на преодоления себя.

О партнерстве

Организатором IRONMAN вот уже несколько лет является строительный холдинг BI Group. От нашей компании на гонках выступает большая команда. У нас есть тренер, который работает с нами, и уже видно, что ребята прогрессируют.

Когда-то мы начинали бегать вместе на BI Marathon, где дистанции составляли по 5-10 км. А после уже приобщились к участию в IRONMAN, куда и стремимся каждый год.

IRONMAN KAZAKHSTAN — захватывающее мероприятие, которое обещает стать ярким событием лета для любителей спорта.

Независимо от того, являетесь ли вы опытным спортсменом, желающим принять участие в соревнованиях, или просто хотите посмотреть захватывающее событие, IRONMAN KAZAKHSTAN — отличный выбор. Кроме того, волонтерство на мероприятии также хороший способ поддержать спортсменов.

Не ждите больше, сделайте первый шаг к своей мечте — примите участие в невероятном событии IRONMAN.







