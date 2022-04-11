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«Ирина Кайратовна» выпустила клип по мотивам популярной игры FREE FIRE
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Сегодня в 10:17

«Ирина Кайратовна» выпустила клип по мотивам популярной игры FREE FIRE

Известная казахстанская группа «Ирина Кайратовна» выпустила новый клип «Майк, Кроссовки» по мотивам популярной игры FREE FIRE.

Компания Garena объявила о коллаборации с группой «Ирина Кайратовна», которая стала первой масштабной работой с инфлюенсерами для FREE FIRE на территории Казахстана.



Коллаборация FREE FIRE и «Ирина Кайратовна» ознаменована отдельным внутриигровым событием «Неоновый Рассвет», в рамках которого игроки смогут получить эксклюзивные для стран СНГ внутриигровые предметы.

Источник: tengrinews.kz

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