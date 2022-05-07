«Ирина Кайратовна», Назима, Manzura — какие треки выпустили артисты из Центральной Азии за последний месяц

Собрали музыкальные новинки артистов из Центральной Азии, которые понравились слушателям.





«Ирина Кайратовна» x FREE FIRE — «Майк, кроссовки»





«Ирина Кайратовна» выпустила клип на трек «Майк, кроссовки» по мотивам популярной игры FREE FIRE. Это первая масштабная работа с инфлюенсерами для FREE FIRE на территории Казахстана.





Назима — «Карамель»









«Среди бывших» еще играет в голове, а Назима уже врывается в чарты с новой песней «Карамель». А услышать ее вживую можно будет на концерте 7 мая в пространстве баров Circus, где Назима — особенный гость.





Imanbek, Salem Ilese — Married To Your Melody









Новый трек Imanbek Married to your melody, записанный совместно с Salem Ilese, крутится на репите на радио страны со дня выхода. А клип удивляет своей задумкой.





Introvert x Kawhi — «Болен»









Премьера песни «Болен» или «Рак и Овен» состоялась 5 мая. Кстати, гитарная часть была записана Мухаммедкали Есимовым.





Darrem — «Алло, салам»





Трек «Алло, салам» играет на каждом шагу с момента выпуска. Услышав ее однажды, сложно забыть мотив. Необычный клип был смонтирован Танеке Шалкар.





Bakr — «Сирень»









Новая романтичная песня от кыргызского исполнителя Bakr взорвала интернет. Автор идеально передал атмосферу весны и влюбленных. Фанаты мечтают услышать песню вживую.





Qonyratbay Fam feat. jeltoksan. — Memo









Новый трек вышел 1 мая, в День единства народов Казахстана. Название песни — Memo от слова memory — память. Оно передает суть трека: Не теряйте надежду.





Koba — Ne boldy sagan





Стихи Абильмансура Серикова идеально сошлись с голосом Кобыланды Болата. Фанаты артиста остались в восторге, ведь от песни идут мурашки по коже. Анимация к треку передает атмосферу Астаны.





Согдиана — «Поцелуй»









Согдиана родилась в Ташкенте и исполняет песни на русском, узбекском, украинском, французском, чеченском и английском языках. Ее новая романтичная песня «Поцелуй» запала в душу фанатов.





Manzura — Bu hayot





Новая песня Мазуры — Bu hayot — саундтрек к сериалу Hayot. Певица с ранних лет удивляла окружающих звонким мелодичным голосом и теперь известна не только в Узбекистане, но и в других странах Центральной Азии.