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«Ирина Кайратовна», Назима, Manzura — какие треки выпустили артисты из Центральной Азии за последний месяц
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Сегодня в 11:55

«Ирина Кайратовна», Назима, Manzura — какие треки выпустили артисты из Центральной Азии за последний месяц

Собрали музыкальные новинки артистов из Центральной Азии, которые понравились слушателям.


«Ирина Кайратовна» x FREE FIRE — «Майк, кроссовки»



«Ирина Кайратовна» выпустила клип на трек «Майк, кроссовки» по мотивам популярной игры FREE FIRE. Это первая масштабная работа с инфлюенсерами для FREE FIRE на территории Казахстана.


Назима — «Карамель»



«Среди бывших» еще играет в голове, а Назима уже врывается в чарты с новой песней «Карамель». А услышать ее вживую можно будет на концерте 7 мая в пространстве баров Circus, где Назима — особенный гость.


Imanbek, Salem Ilese — Married To Your Melody



Новый трек Imanbek Married to your melody, записанный совместно с Salem Ilese, крутится на репите на радио страны со дня выхода. А клип удивляет своей задумкой.


Introvert x Kawhi — «Болен»



Премьера песни «Болен» или «Рак и Овен» состоялась 5 мая. Кстати, гитарная часть была записана Мухаммедкали Есимовым.


Darrem — «Алло, салам»



Трек «Алло, салам» играет на каждом шагу с момента выпуска. Услышав ее однажды, сложно забыть мотив. Необычный клип был смонтирован Танеке Шалкар.


Bakr — «Сирень»



Новая романтичная песня от кыргызского исполнителя Bakr взорвала интернет. Автор идеально передал атмосферу весны и влюбленных. Фанаты мечтают услышать песню вживую.


Qonyratbay Fam feat. jeltoksan. — Memo



Новый трек вышел 1 мая, в День единства народов Казахстана. Название песни — Memo от слова memory — память. Оно передает суть трека: Не теряйте надежду.


Koba — Ne boldy sagan



Стихи Абильмансура Серикова идеально сошлись с голосом Кобыланды Болата. Фанаты артиста остались в восторге, ведь от песни идут мурашки по коже. Анимация к треку передает атмосферу Астаны.


Согдиана — «Поцелуй»



Согдиана родилась в Ташкенте и исполняет песни на русском, узбекском, украинском, французском, чеченском и английском языках. Ее новая романтичная песня «Поцелуй» запала в душу фанатов.


Manzura — Bu hayot


Новая песня Мазуры — Bu hayot — саундтрек к сериалу Hayot. Певица с ранних лет удивляла окружающих звонким мелодичным голосом и теперь известна не только в Узбекистане, но и в других странах Центральной Азии.

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