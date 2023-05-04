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Ippon и VS Trade: дистрибьюторы IT-оборудования выходят на рынок Казахстана
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Главный

Вчера в 11:38

Ippon и VS Trade: дистрибьюторы IT-оборудования выходят на рынок Казахстана

Производитель ИБП Ippon и дистрибьютор IT-оборудования компания VS Trade объявили о старте сотрудничества на совместной партнерской конференции «Ippon приходит в Казахстан».

Под брендом Ippon выпускаются ИБП как для конечного потребителя, так и для серьезных инфраструктурных решений. Продуктовый портфель производителя включает в себя множество товарных категорий, начиная от самих источников бесперебойного питания под различные цели и задачи, заканчивая аккумуляторными батареями, аксессуарами для серверных, и сетевыми фильтрами.

Источник: bluescreen.kz

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