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  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

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  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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iPhone Photography Awards 2020 — снимки победителей
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Сегодня в 09:56

iPhone Photography Awards 2020 — снимки победителей

Организаторы премии iPhone Photography Awards объявили победителей 2020 года. В рамках конкурса отбираются лучшие снимки, сделанные на iPhone фотографами со всего мира.

Гран-при премии получила Димпи Бхалотия из Великобритании за фото «Летающие мальчики». Первое место отдали Артему Барышеву из Санкт-Петербурга, отметив фото свивающейся с небом стены, сделанное в Индии. Всего жюри отобрало 20 победных снимков.

Примечательно, что IPPAWARDS не связан напрямую с компанией Apple. Это независимый международный конкурс, который проводится с 2007 года.

Источник: ain.ua

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#iphone #фото #премия
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