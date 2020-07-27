iPhone Photography Awards 2020 — снимки победителей

Организаторы премии iPhone Photography Awards объявили победителей 2020 года. В рамках конкурса отбираются лучшие снимки, сделанные на iPhone фотографами со всего мира.

Гран-при премии получила Димпи Бхалотия из Великобритании за фото «Летающие мальчики». Первое место отдали Артему Барышеву из Санкт-Петербурга, отметив фото свивающейся с небом стены, сделанное в Индии. Всего жюри отобрало 20 победных снимков.

Примечательно, что IPPAWARDS не связан напрямую с компанией Apple. Это независимый международный конкурс, который проводится с 2007 года.

Источник: ain.ua