Инженеры из Стэнфорда разработали эластичный пластик — с его помощью гаджеты можно легко крепить к коже

Специалисты из Стэнфордского университета разработали дисплей из эластичных полимеров, который можно растягивать и сгибать. Устройство имеет максимальную яркость в два раза выше, чем у мобильного телефона.

Добиться этого удалось благодаря наноструктурам SuperYellow, похожих на рыболовную сеть — такое строение не препятствует потоку электричества, что является ключом к созданию яркого и гибкого дисплея.

Эта технология может применяться в носимых трекерах — полимерная пленка легко крепится к коже. Исследователи также предполагают, что ее можно использовать для создания изменяемых интерактивных экранов или даже трехмерных ландшафтов на карте.

Источник: tjournal.ru