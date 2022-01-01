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Инженер собрал новогодний шар, который генерирует настоящий снег
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Сегодня в 11:57

Инженер собрал новогодний шар, который генерирует настоящий снег

Инженер Шон Ходжинс придумал и собрал собственную вариацию популярного рождественского шара: он умеет генерировать снег.

В классических стеклянных шарах искусственный снег начинает падать при встряхивании. Внутри, как правило, располагаются различные новогодние фигурки. Ходжинс, в свою очередь, решил сделать более аутентичный сувенир, в том числе по температурным условиям.


Для реализации своей задумки инженеру пришлось разобрать ПК — оттуда он достал блок питания, вентилятор, радиаторы и процессорный кулер. Все это превратилось в охлаждающую конструкцию, на верх которой Шон Ходжинс поместил снеговика и закрепил пару двухваттных резисторов.

В конечном итоге у Ходжинса получилась полупроводниковая панель, одна сторона которой нагревается под воздействием тока, а другая быстро остывает. Разница температур может достигать 60 градусов, благодаря чему водяной пар становится конденсатом и замерзает на снеговике.

Источник: daily.afisha.ru

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