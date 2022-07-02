Инвесторы вложили по $ 50 000 в десять стартапов из Казахстана

В Нур-Султане завершился третий поток акселерационной программы Kazakhstan Digital Accelerator, итогом которого стал Demo Day — презентация проектов стартап-финалистов перед крупными инвесторами.

Стартапы третьего потока предложили свои решения в сферах образования, здоровья, экологии, маркетплэйсов, электронной коммерции, автоматизации, туризма.

Кто оказался среди победителей:

— E-Knot — онлайн-сервис для перехода на ОСИ и управления жилыми домами

— Oilan — сервис по подбору образовательных курсов и репетиторов

— Dicom Research — анализ психофизиологического состояния работника с использованием нейронной сети

— FocusEd — мобильное приложение со встроенным виртуальным классом для дистанционного обучения

— Garderob — платформа, позволяющая покупать и продавать одежду из своего гардероба.

Какие стартапы еще отмечены инвесторами:

— B2C финансовый сервис с информацией о банках и их продуктах, позволяющий принимать решения по финансовым вопросам — ReCard

— платформа, отображающая планируемые спортивные мероприятия Алматы и Нур-Султана — Move On

— приложение по поиску, подбору и найму персонала в Нур-Султане, Алматы, Шымкенте — Isker

— онлайн-школа для детей и подростков — Welldone School

— приложение, помогающее людям уснуть под успокаивающие звуки и мелодии — Smoothly.

Все победители получили по $50 000 на развитие проектов.

Источник: bluescreen.kz