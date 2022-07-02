Инвесторы вложили по $ 50 000 в десять стартапов из Казахстана

В Нур-Султане завершился третий поток акселерационной программы Kazakhstan Digital Accelerator, итогом которого стал Demo Day — презентация проектов стартап-финалистов перед крупными инвесторами.
Стартапы третьего потока предложили свои решения в сферах образования, здоровья, экологии, маркетплэйсов, электронной коммерции, автоматизации, туризма.
Кто оказался среди победителей:
— E-Knot — онлайн-сервис для перехода на ОСИ и управления жилыми домами
— Oilan — сервис по подбору образовательных курсов и репетиторов
— Dicom Research — анализ психофизиологического состояния работника с использованием нейронной сети
— FocusEd — мобильное приложение со встроенным виртуальным классом для дистанционного обучения
— Garderob — платформа, позволяющая покупать и продавать одежду из своего гардероба.
Какие стартапы еще отмечены инвесторами:
— B2C финансовый сервис с информацией о банках и их продуктах, позволяющий принимать решения по финансовым вопросам — ReCard
— платформа, отображающая планируемые спортивные мероприятия Алматы и Нур-Султана — Move On
— приложение по поиску, подбору и найму персонала в Нур-Султане, Алматы, Шымкенте — Isker
— онлайн-школа для детей и подростков — Welldone School
— приложение, помогающее людям уснуть под успокаивающие звуки и мелодии — Smoothly.
Все победители получили по $50 000 на развитие проектов.
Источник: bluescreen.kz