Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
interv-yu-s-nurs-mag-i-al-bom-the-limba-chto-novogo-vyshlo-za-nedelyu
Интервью с Nurs Mag и альбом The Limba: что нового вышло за неделю
186
Главный

Сегодня в 17:45

Интервью с Nurs Mag и альбом The Limba: что нового вышло за неделю

Делимся самыми интересными выпусками и новинками прошедшей недели.


YouTube-шоу и подкасты

СКОЛЬКО приносит КОНЦЕРТ, и КАК на этом ЗАРАБАТЫВАЮТ? @ALKANOV1​

Чынгыз Алканов продолжает рассказывать о бизнесе и заработке. В новом выпуске он разобрал бизнес на концертах и музыкальных инструментах. Как развивается этот бизнес в Кыргызстане, сколько стоит концерт, и есть ли в стране необходимое музыкальное оборудование.

НЕ СТОИТ бояться открывать СВОЙ БИЗНЕС | Nurs Mag | Либирри Подкаст

Rus Libirry берет интервью у Нурсултана Магзумова — предпринимателя, чьи проекты охватывают разные сферы. Поговорили о том, как обычный парень из Жезказгана, начинавший с продажи кукурузы, находит вдохновение на создание и запуски проектов, которые приносят хорошую прибыль, как не опускать руки в начале пути, когда за спиной жена с маленьким ребенком.

КЕНЖЕБЕК НУРДОЛДАЙ: Буллинг, конфликт с Малаховым, квартира от народа, отношения с девушками

Кенжебек Нурдолдай покорил своим талантом сердца слушателей по всему СНГ. В интервью артист рассказал о детстве в интернате, родителях, новом альбоме, что ему не понравилось во время съемок у Малахова, своих ожиданиях от отношений с девушкам.

Март 2023 | Новые достижения Центральной Азии

Дайджест новостей от weproject.media, самые яркие и запоминающиеся события марта 2023 года.

Алан Курмангалиев стал победителем турнира по теннису. Шавкат Рахмонов одержал досрочную победу в UFC. Модель из Казахстана — Рахат Кошкинбаев дебютировал на показе Balenciaga. Эти и другие новости в обзоре достижений в марте 2023.


LISTENING oshiramiz|KINOLARNI tushunib ko'rish

В этом видео Teacher Azam помогает практиковать и улучшать свои навыки с помощью фильма, получившего 6 Оскаров. Вы сможете погрузиться в американскую культуру.

Музыка

The Limba — Celine

The Limba представил четвертый студийный альбом Celine. Он выполнен в ретро-поп стилистике: звучание и визуальное оформление вдохновлено танцевальной поп-музыкой и ностальгией по 80-м годам, а инструменталы отличаются обильным использованием синтезаторов.

Duman — «Бiр, eкі, үш»

Новый трек на казахском языке от автора «Жіберем қалай?».

M’Dee, Natia Rigvava — NVL

M’Dee представил фит с грузинской исполнительницей Natia Rigvava. NVL расшифровывается как «Не время любить». В основе чувственного текста лежит реальная история любви исполнительницы. Автор текста и музыки — M’Dee.

Nurmuhammed JaqypSagan aitam

Новинка от юного музыканта из Казахстана.

Фильмы

В мире кино несколько самых обсуждаемых новостей. Во-первых, HBO Max планирует снять сериал по «Гарри Поттеру». Во-вторых, DreamWorks сообщили о старте работы над пятой частью «Шрека».


Трейлер фильма Barbie

Третья новость — новый тизер-трейлер фильма Barbie с Марго Робби и Райаном Гослингом.

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#youtube #новинки #музыка #фильмы #youtubeшоу
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Новинки кино: 17 новых фильмов и сериалов, которые можно посмотреть онлайн и в киноте...
2359
7 блогов о мужском стиле: помощь с гардеробом, стилизованные съемки и лайфхаки
1860
Итоги года. Достижения музыкантов из Центральной Азии, которыми мы гордились в 2022 году
1561
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.