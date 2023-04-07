Интервью с Nurs Mag и альбом The Limba: что нового вышло за неделю

Делимся самыми интересными выпусками и новинками прошедшей недели.
YouTube-шоу и подкасты
СКОЛЬКО приносит КОНЦЕРТ, и КАК на этом ЗАРАБАТЫВАЮТ? @ALKANOV1
Чынгыз Алканов продолжает рассказывать о бизнесе и заработке. В новом выпуске он разобрал бизнес на концертах и музыкальных инструментах. Как развивается этот бизнес в Кыргызстане, сколько стоит концерт, и есть ли в стране необходимое музыкальное оборудование.
НЕ СТОИТ бояться открывать СВОЙ БИЗНЕС | Nurs Mag | Либирри Подкаст
Rus Libirry берет интервью у Нурсултана Магзумова — предпринимателя, чьи проекты охватывают разные сферы. Поговорили о том, как обычный парень из Жезказгана, начинавший с продажи кукурузы, находит вдохновение на создание и запуски проектов, которые приносят хорошую прибыль, как не опускать руки в начале пути, когда за спиной жена с маленьким ребенком.
КЕНЖЕБЕК НУРДОЛДАЙ: Буллинг, конфликт с Малаховым, квартира от народа, отношения с девушками
Кенжебек Нурдолдай покорил своим талантом сердца слушателей по всему СНГ. В интервью артист рассказал о детстве в интернате, родителях, новом альбоме, что ему не понравилось во время съемок у Малахова, своих ожиданиях от отношений с девушкам.
Март 2023 | Новые достижения Центральной Азии
Дайджест новостей от weproject.media, самые яркие и запоминающиеся события марта 2023 года.
Алан Курмангалиев стал победителем турнира по теннису. Шавкат Рахмонов одержал досрочную победу в UFC. Модель из Казахстана — Рахат Кошкинбаев дебютировал на показе Balenciaga. Эти и другие новости в обзоре достижений в марте 2023.
LISTENING oshiramiz|KINOLARNI tushunib ko'rish
В этом видео Teacher Azam помогает практиковать и улучшать свои навыки с помощью фильма, получившего 6 Оскаров. Вы сможете погрузиться в американскую культуру.
Музыка
The Limba — Celine
The Limba представил четвертый студийный альбом Celine. Он выполнен в ретро-поп стилистике: звучание и визуальное оформление вдохновлено танцевальной поп-музыкой и ностальгией по 80-м годам, а инструменталы отличаются обильным использованием синтезаторов.
Duman — «Бiр, eкі, үш»
Новый трек на казахском языке от автора «Жіберем қалай?».
M’Dee, Natia Rigvava — NVL
M’Dee представил фит с грузинской исполнительницей Natia Rigvava. NVL расшифровывается как «Не время любить». В основе чувственного текста лежит реальная история любви исполнительницы. Автор текста и музыки — M’Dee.
Nurmuhammed Jaqyp — Sagan aitam
Новинка от юного музыканта из Казахстана.
Фильмы
В мире кино несколько самых обсуждаемых новостей. Во-первых, HBO Max планирует снять сериал по «Гарри Поттеру». Во-вторых, DreamWorks сообщили о старте работы над пятой частью «Шрека».
Трейлер фильма Barbie
Третья новость — новый тизер-трейлер фильма Barbie с Марго Робби и Райаном Гослингом.