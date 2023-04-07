Интервью с Nurs Mag и альбом The Limba: что нового вышло за неделю

Делимся самыми интересными выпусками и новинками прошедшей недели.





YouTube -шоу и подкасты





СКОЛЬКО приносит КОНЦЕРТ, и КАК на этом ЗАРАБАТЫВАЮТ? @ALKANOV1​

Чынгыз Алканов продолжает рассказывать о бизнесе и заработке. В новом выпуске он разобрал бизнес на концертах и музыкальных инструментах. Как развивается этот бизнес в Кыргызстане, сколько стоит концерт, и есть ли в стране необходимое музыкальное оборудование.

НЕ СТОИТ бояться открывать СВОЙ БИЗНЕС | Nurs Mag | Либирри Подкаст

Rus Libirry берет интервью у Нурсултана Магзумова — предпринимателя, чьи проекты охватывают разные сферы. Поговорили о том, как обычный парень из Жезказгана, начинавший с продажи кукурузы, находит вдохновение на создание и запуски проектов, которые приносят хорошую прибыль, как не опускать руки в начале пути, когда за спиной жена с маленьким ребенком.

КЕНЖЕБЕК НУРДОЛДАЙ: Буллинг, конфликт с Малаховым, квартира от народа, отношения с девушками

Кенжебек Нурдолдай покорил своим талантом сердца слушателей по всему СНГ. В интервью артист рассказал о детстве в интернате, родителях, новом альбоме, что ему не понравилось во время съемок у Малахова, своих ожиданиях от отношений с девушкам.

Март 2023 | Новые достижения Центральной Азии

Дайджест новостей от weproject.media, самые яркие и запоминающиеся события марта 2023 года.

Алан Курмангалиев стал победителем турнира по теннису. Шавкат Рахмонов одержал досрочную победу в UFC. Модель из Казахстана — Рахат Кошкинбаев дебютировал на показе Balenciaga. Эти и другие новости в обзоре достижений в марте 2023.





LISTENING oshiramiz|KINOLARNI tushunib ko'rish

В этом видео Teacher Azam помогает практиковать и улучшать свои навыки с помощью фильма, получившего 6 Оскаров. Вы сможете погрузиться в американскую культуру.

Музыка





The Limba — Celine

The Limba представил четвертый студийный альбом Celine. Он выполнен в ретро-поп стилистике: звучание и визуальное оформление вдохновлено танцевальной поп-музыкой и ностальгией по 80-м годам, а инструменталы отличаются обильным использованием синтезаторов.

Duman — « Б i р , e кі , үш »

Новый трек на казахском языке от автора «Жіберем қалай?».

M’Dee, Natia Rigvava — NVL

M’Dee представил фит с грузинской исполнительницей Natia Rigvava. NVL расшифровывается как «Не время любить». В основе чувственного текста лежит реальная история любви исполнительницы. Автор текста и музыки — M’Dee.

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Nurmuhammed Jaqyp — Sagan aitam

Новинка от юного музыканта из Казахстана.

Фильмы

В мире кино несколько самых обсуждаемых новостей. Во-первых, HBO Max планирует снять сериал по «Гарри Поттеру». Во-вторых, DreamWorks сообщили о старте работы над пятой частью «Шрека».





Трейлер фильма Barbie

Третья новость — новый тизер-трейлер фильма Barbie с Марго Робби и Райаном Гослингом.