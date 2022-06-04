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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

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  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Интервью с Милохиным, travel-шоу и подкасты: что нового посмотреть и послушать на неделе
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02.06.2022

Интервью с Милохиным, travel-шоу и подкасты: что нового посмотреть и послушать на неделе

Собрали для вас новые ролики на YouTube и подкасты, которые стоит посмотреть и послушать.


NOMAD ART ASIA — «ДААМДУУ LIVE | КАРАКОЛ | ABAILUCK, ЭЛЬДАНА FOUREYES, АДИЛЕТ НОГОЙБАЕВ»


Кыргызстанский YouTube радует появлением интересного шоу. Это первый выпуск фуд-трэвел шоу, где ведущие Эльдана, Адилет и ABAILUCK поедут в Каракол.


DINARA SATZHAN / ДИНАРА САТЖАН — «ДАНЯ МИЛОХИН: Мы ХОТИМ делать с КАЗАХАМИ совместные ПРОЕКТЫ!»


В гостях у Динары Сатжан — популярный тиктокер Даня Милохин, который недавно переехал в Казахстан. В интервью он ответил на вопросы, связанные с его деятельностью в Казахстане.


Berikbayevv — «Нетипичный влог о Ташкенте. Почему белые авто. Метро. Прекрасный Чарвак»


Диас — путешественник и предприниматель, который снимает видео с целью поддержать внутренний туризм. Темой ролика стала столица Узбекистана — Ташкент.


Shayekin Ruslan — «Бизнес в 8 странах мира. Казахстанский стартап покоряет глобальный рынок | 101 друг Шаекина №3»


Руслан Шаекин — предприниматель и блогер. Он публикует на YouTube подкасты на темы бизнеса и предпринимательства. Темой нового ролика стала сфера IT.


Правое Полушарие Интроверта. «Философия Шрека»


На образовательном канале вышло новое видео. На этот раз специалисты канала анализируют культовый мультфильм о Зеленом Огре.


Skyeng: онлайн-школа английского языка — «Острые козырьки»: жуткие акценты британской глубинки. Сможете ли вы их понять?


Онлайн-школа часто использует фильмы и сериалы для объяснения нюансов в изучении языков. В этом выпуске рассказывают об особенностях акцентов в английском языке на примере популярного сериала.


[КАКТУС] Подкаст о Кино и не только: Любовь, Смерть и роботы: 3 сезон, Чип и Дейл спешат на помощь


Для любителей современного кино. В каждом выпуске трое ведущих — Солнышко, Москвин и Цугулиев обсуждают новые фильмы и культуру в целом.

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.