Интервью с Милохиным, travel-шоу и подкасты: что нового посмотреть и послушать на неделе

Собрали для вас новые ролики на YouTube и подкасты, которые стоит посмотреть и послушать.
NOMAD ART ASIA — «ДААМДУУ LIVE | КАРАКОЛ | ABAILUCK, ЭЛЬДАНА FOUREYES, АДИЛЕТ НОГОЙБАЕВ»
Кыргызстанский YouTube радует появлением интересного шоу. Это первый выпуск фуд-трэвел шоу, где ведущие Эльдана, Адилет и ABAILUCK поедут в Каракол.
DINARA SATZHAN / ДИНАРА САТЖАН — «ДАНЯ МИЛОХИН: Мы ХОТИМ делать с КАЗАХАМИ совместные ПРОЕКТЫ!»
В гостях у Динары Сатжан — популярный тиктокер Даня Милохин, который недавно переехал в Казахстан. В интервью он ответил на вопросы, связанные с его деятельностью в Казахстане.
Berikbayevv — «Нетипичный влог о Ташкенте. Почему белые авто. Метро. Прекрасный Чарвак»
Диас — путешественник и предприниматель, который снимает видео с целью поддержать внутренний туризм. Темой ролика стала столица Узбекистана — Ташкент.
Shayekin Ruslan — «Бизнес в 8 странах мира. Казахстанский стартап покоряет глобальный рынок | 101 друг Шаекина №3»
Руслан Шаекин — предприниматель и блогер. Он публикует на YouTube подкасты на темы бизнеса и предпринимательства. Темой нового ролика стала сфера IT.
Правое Полушарие Интроверта. «Философия Шрека»
На образовательном канале вышло новое видео. На этот раз специалисты канала анализируют культовый мультфильм о Зеленом Огре.
Skyeng: онлайн-школа английского языка — «Острые козырьки»: жуткие акценты британской глубинки. Сможете ли вы их понять?
Онлайн-школа часто использует фильмы и сериалы для объяснения нюансов в изучении языков. В этом выпуске рассказывают об особенностях акцентов в английском языке на примере популярного сериала.
[КАКТУС] Подкаст о Кино и не только: Любовь, Смерть и роботы: 3 сезон, Чип и Дейл спешат на помощь
Для любителей современного кино. В каждом выпуске трое ведущих — Солнышко, Москвин и Цугулиев обсуждают новые фильмы и культуру в целом.