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Интервью с Федором Овчинниковым и еще 10 новых интересных выпусков на YouTube
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16.06.2022

Интервью с Федором Овчинниковым и еще 10 новых интересных выпусков на YouTube

Собрали в одном обзоре 11 новых выпусков от YouTube-блогеров из Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.


Федор Овчинников: из подвала в Сыктывкаре до крупнейшей сети. Как диджитализировать пиццу


В гостях у Бейбита Алибекова основатель и CEO Dodo Brands Федор Овчинников. Предприниматель рассказал, как искать хороших партнеров-франчайзи, чему можно поучиться у инфо-бизнесменов, и о масштабировании бизнеса.


Qurmash Makhan — «Жан Сырым» | OYU Live


Новый выпуск OYU Live. В этот раз на проекте выступил известный артист из Казахстана Курмаш Маханов.


TYNDA: НАZИМА vs Say Mo


В новом выпуске шоу НАZИМА и Say Mo слушают треки казахстанских артистов и не только и пытаются первыми угадать исполнителя и название песни.


СЕРДАР КАМБАРОВ: Ксения Собчак всегда платит за макияж!

Динара Сатжан побеседовала с топовым визажистом СНГ Сердаром Камбаровым. Чтобы сделать у него макияж, нужно заплатить 1 миллион рублей. А его первой звездной клиенткой стала Пэрис Хилтон.


Нуртас Адамбай: Очень страшно, когда ты теряешься


Интервью на канале ER-BATYR, где актер, режиссер, сценарист и продюсер Нуртас Адамбай рассказал о том, как научился понимать себя, пересмотрел жизненные приоритеты, стал ценить простые и обычные вещи, а также о роли кино в нашем обществе.


Айна Мусина про очереди, как защититься от маньяка и парня с котом


Выступление Айны Мусиной, участницы сообщества Stand Up Astana.


Luka и Олег: стендап-комик должен быть циничным / Зamandas


В подкасте Каны Бейсекеева стендаперы, которые занимаются развитием этого направления в Казахстане: Лука, грузинский стендап-комик, и Олег, основатель проекта Comedy.Buddy.


Айзат Акжолтой: «Вайлдберриз — кадимки эле онлайн базар»


Интервью с Айзат Акжолтой на кыргызском языке о том, как работать и зарабатывать деньги с помощью онлайн-рынка и о секретах Wildberries.


Как я попал в GOOGLE / Таалай Джумабаев / МИРЗАМАТОВ ВЛОГ


На канале MIRZAMATOV VLOG вышло интервью с Таалаем Джумабаевым, который уже три года работает старшим программистом в корпорации Google. Парень рассказал, как выбрал путь айтишника и поделился с нами секретами своего успеха.


ИНОСТРАНЦЫ рассказали правду об кыргызах и о Кыргызстане | Стоит ли приезжать в Кыргызстан? 2022


Балнур познакомилась с иностранцами в Кыргызстане и спросила их о первых впечатлениях о стране, какие места они уже успели посетить и какие национальные блюда понравились им больше всего.


Что строят в Ташкенте: Центр современного искусства


Кирилл Альтман рассказывает о реновации Центра современного искусства в Ташкенте, которое было построено еще в 1912 году.

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.