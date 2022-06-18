Интервью с Федором Овчинниковым и еще 10 новых интересных выпусков на YouTube

Собрали в одном обзоре 11 новых выпусков от YouTube-блогеров из Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.





Федор Овчинников: из подвала в Сыктывкаре до крупнейшей сети. Как диджитализировать пиццу

В гостях у Бейбита Алибекова основатель и CEO Dodo Brands Федор Овчинников. Предприниматель рассказал, как искать хороших партнеров-франчайзи, чему можно поучиться у инфо-бизнесменов, и о масштабировании бизнеса.





Qurmash Makhan — «Жан Сырым» | OYU Live

Новый выпуск OYU Live. В этот раз на проекте выступил известный артист из Казахстана Курмаш Маханов.





TYNDA: НАZИМА vs Say Mo

В новом выпуске шоу НАZИМА и Say Mo слушают треки казахстанских артистов и не только и пытаются первыми угадать исполнителя и название песни.





СЕРДАР КАМБАРОВ: Ксения Собчак всегда платит за макияж!





Динара Сатжан побеседовала с топовым визажистом СНГ Сердаром Камбаровым. Чтобы сделать у него макияж, нужно заплатить 1 миллион рублей. А его первой звездной клиенткой стала Пэрис Хилтон.





Нуртас Адамбай: Очень страшно, когда ты теряешься

Интервью на канале ER-BATYR, где актер, режиссер, сценарист и продюсер Нуртас Адамбай рассказал о том, как научился понимать себя, пересмотрел жизненные приоритеты, стал ценить простые и обычные вещи, а также о роли кино в нашем обществе.





Айна Мусина про очереди, как защититься от маньяка и парня с котом

Выступление Айны Мусиной, участницы сообщества Stand Up Astana.





Luka и Олег: стендап-комик должен быть циничным / Зamandas

В подкасте Каны Бейсекеева стендаперы, которые занимаются развитием этого направления в Казахстане: Лука, грузинский стендап-комик, и Олег, основатель проекта Comedy.Buddy.





Айзат Акжолтой: «Вайлдберриз — кадимки эле онлайн базар»

Интервью с Айзат Акжолтой на кыргызском языке о том, как работать и зарабатывать деньги с помощью онлайн-рынка и о секретах Wildberries.





Как я попал в GOOGLE / Таалай Джумабаев / МИРЗАМАТОВ ВЛОГ

На канале MIRZAMATOV VLOG вышло интервью с Таалаем Джумабаевым, который уже три года работает старшим программистом в корпорации Google. Парень рассказал, как выбрал путь айтишника и поделился с нами секретами своего успеха.





ИНОСТРАНЦЫ рассказали правду об кыргызах и о Кыргызстане | Стоит ли приезжать в Кыргызстан? 2022

Балнур познакомилась с иностранцами в Кыргызстане и спросила их о первых впечатлениях о стране, какие места они уже успели посетить и какие национальные блюда понравились им больше всего.





Что строят в Ташкенте: Центр современного искусства

Кирилл Альтман рассказывает о реновации Центра современного искусства в Ташкенте, которое было построено еще в 1912 году.