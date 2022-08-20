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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Интервью, клипы, влоги: что нового на YouTube за прошедшую неделю
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18.08.2022

Интервью, клипы, влоги: что нового на YouTube за прошедшую неделю

Смотрим новые выпуски ваших любимых блогеров на YouTube.


girl talk с Даниэлей: отношения, жизнь с парнем, как найти друзей, сепарация от родителей, страхи



Первый Girl Talk на канале IM maulida. Девушки ответили на вопросы о принятии себя, отношениях, дружбе и сепарации от родителей.


ЖЕКСЕН ВАСИЛЬЕВИЧ: Если человек уезжает из своей страны, значит он не нашел себя



На YouTube-канале DINARA SATZHAN интервью с Жексеном Васильевичем Джалкибаевым. Это бизнес-тренер, сертифицированный лицензиат по интеллект-картам Тони Бьюзена.


ГРУЗИНСКИЕ ВЛОГИ: УЛЕТЕЛИ С ПОДРУГАМИ | ЧАСТЬ 1, ТБИЛИСИ



Новый влог на YouTube-канале kiingsarah. На этот раз из путешествия по Грузии.


Иноагент или возможности для молодежи? Институт Конфуция в Узбекистане



Alter Ego и новое видео из Узбекистана про то, как живет Институт Конфуция в стране. Это сеть международных культурно-образовательных центров, создаваемых Государственной канцелярией по распространению китайского языка за рубежом Министерства образования КНР совместно с зарубежными синологическими центрами.


Ulukmanapo & Bakr — «Расстояние», Official Video



Новый клип на совместный трек кыргызстанских артистов Ulukmanapo и Bakr. Режиссером видео стал Шахназар Борбоев.


Зарина Байболова о внезапных гостях и родственниках



Для тех, кто любит локальный юмор — выступление Зарины Байболовой, резидента Stand Up Astana. Это сообщество профессиональных комиков, которые шутят на темы, близкие каждому.


Исповедь Нурлана Байдильды / Tender First / Улугбек Шарипов



В интервью вы узнаете: куда пропал Нурлан Байдильда? Как он зарабатывал по 250 млн в месяц? Почему пришлось закрыть офис в Москве? Как он потерял контроль над своим бизнесом? Как вышло что Tender First получил 7000 недовольных клиентов?


«ЧЕСТНО о ЖИЗНИ» — Рашид Нугманов



Интервью с Рашидом Мусаевичем, легендарным кинорежиссером.


Консалтинг в продажах. Михаил Гребенюк, Евгений Баллес, Олег Gips. На волне 14



Новое видео на канале Амира Давлетова о продажах и о том, как сделать первый миллион.


Сүйүн Откеев: «Балдардан мурун ата — эне өзүн тарбияласа»



Интервью Назиры Айтбековой из Кыргызстана с режиссером, продюсером Суйун Откеевым о том, как он воспитывает четырех девочек и какими должны быть отношения отца и дочери.

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.