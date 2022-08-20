Интервью, клипы, влоги: что нового на YouTube за прошедшую неделю

Смотрим новые выпуски ваших любимых блогеров на YouTube.





girl talk с Даниэлей: отношения, жизнь с парнем, как найти друзей, сепарация от родителей, страхи

Первый Girl Talk на канале IM maulida. Девушки ответили на вопросы о принятии себя, отношениях, дружбе и сепарации от родителей.







ЖЕКСЕН ВАСИЛЬЕВИЧ: Если человек уезжает из своей страны, значит он не нашел себя

На YouTube-канале DINARA SATZHAN интервью с Жексеном Васильевичем Джалкибаевым. Это бизнес-тренер, сертифицированный лицензиат по интеллект-картам Тони Бьюзена.





ГРУЗИНСКИЕ ВЛОГИ: УЛЕТЕЛИ С ПОДРУГАМИ | ЧАСТЬ 1, ТБИЛИСИ

Новый влог на YouTube-канале kiingsarah. На этот раз из путешествия по Грузии.





Иноагент или возможности для молодежи? Институт Конфуция в Узбекистане

Alter Ego и новое видео из Узбекистана про то, как живет Институт Конфуция в стране. Это сеть международных культурно-образовательных центров, создаваемых Государственной канцелярией по распространению китайского языка за рубежом Министерства образования КНР совместно с зарубежными синологическими центрами.





Ulukmanapo & Bakr — «Расстояние», Official Video

Новый клип на совместный трек кыргызстанских артистов Ulukmanapo и Bakr. Режиссером видео стал Шахназар Борбоев.





Зарина Байболова о внезапных гостях и родственниках

Для тех, кто любит локальный юмор — выступление Зарины Байболовой, резидента Stand Up Astana. Это сообщество профессиональных комиков, которые шутят на темы, близкие каждому.





Исповедь Нурлана Байдильды / Tender First / Улугбек Шарипов

В интервью вы узнаете: куда пропал Нурлан Байдильда? Как он зарабатывал по 250 млн в месяц? Почему пришлось закрыть офис в Москве? Как он потерял контроль над своим бизнесом? Как вышло что Tender First получил 7000 недовольных клиентов?





«ЧЕСТНО о ЖИЗНИ» — Рашид Нугманов

Интервью с Рашидом Мусаевичем, легендарным кинорежиссером.





Консалтинг в продажах. Михаил Гребенюк, Евгений Баллес, Олег Gips. На волне 14

Новое видео на канале Амира Давлетова о продажах и о том, как сделать первый миллион.





Сүйүн Откеев: «Балдардан мурун ата — эне өзүн тарбияласа»

Интервью Назиры Айтбековой из Кыргызстана с режиссером, продюсером Суйун Откеевым о том, как он воспитывает четырех девочек и какими должны быть отношения отца и дочери.