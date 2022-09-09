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  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Интервью Абильмансура Серикова и день рождения Qamalladin Media. Что нового на YouTube
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Сегодня в 17:45

Интервью Абильмансура Серикова и день рождения Qamalladin Media. Что нового на YouTube

Собрали 10 новых выпусков от YouTube-блогеров из Центральной Азии. Здесь интервью, шоу, музыка, влоги и подкасты.

Статус «папы» нужно заслужить | Сая Оразгалиева | MOM'sкий әңгіме #9

Новый выпуск подкаста Айнур Ильясовой. MOM'sкий әңгіме — подкаст на женские и «мамские» темы. Главная их цель — делиться полезными мыслями и мотивировать слушателей.


ЖУЛДЫЗ БИСЕКЕЕВА: Я вложила в себя 100 тысяч долларов!



Динара Сатжан продолжает знакомить своих зрителей с интересными людьми. На этот раз девушка взяла интервью у Жулдыз и Серикбая Бисекеевых.


Әбілмансұр Серіков: Кинода көзбен ойнау, Dope soz 35



В подкасте Dope soz Абильмансур Сериков рассказал о своем пути в кинематографе, вдохновении и кино на казахском языке. Получился полезный и интересный выпуск.


Теперь нас 3! | Приют, сложности, первые дни дома, история Крошика



Маулида — молодой казахстанский видеоблогер, которая особенно популярна среди молодежи. В этом видео она делится опытом заведения питомца из приюта и рассказывает, как проходит процесс адаптации Крошика в новой семье.


ANIKV — «Талия» | OYU Live



OYU Live удивляет нас вновь. В этот раз своим творчеством поделилась ANIKV, исполнив песню «Талия».


3amandas Outside / Актау — жизнь на берегу моря



Это старт нового проекта — 3amandas Outside. Ержан и Канат не показывают туристические места, а говорят о людях, которые выбрали тот или иной город Казахстана своим домом. Это выпуск об Актау.


МОЛОДЫЕ МИЛЛИОНЕРЫ 2 / Qamalladin Media / Улугбек Шарипов



Улугбек Шарипов побывал на дне рождении Qamalladin Media, где впервые взял 22 интервью за один выпуск. Они получились короткими, но интересными.


$410 МЛН в Разработку Месторождения ЗОЛОТА Джеруй — Большой обзор



Джеруй — золоторудное месторождение в Таласской области, второе по объемам золота в Кыргызстане. Его запасы ресурсов оцениваются в 88 тонн золота. В выпуске разобрались, что из себя представляет работа в карьере, как извлекают золото из руды и соблюдаются ли там нормы экологической безопасности.


abdr. vs Moldanazar | Реакция астанчан на концерт

На канале Central Asia LIVE вышел первый выпуск о том, как прошел концерт группы Moldanazar и abdr. в Нур-Султане на площади у Abu Dhabi Plaza. Ведущий поговорил с жителями столицы Казахстана об их любимых музыкантах, родном городе и лете в Нур-Султане.


распаковка вещей с Shein. мои покупки к университету




Популярный видеоблогер из Кыргызстана Луиза Акматова поделилась своими покупками к началу нового учебного года.

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