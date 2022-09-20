Интернет от Starlink запустили на всех континентах Земли

Основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что спутниковая интернет-сеть Starlink теперь функционирует на всех континентах Земли.

SpaceX вывела на околоземную орбиту очередные 54 небольших спутника для Starlink. Запуск ракеты-носителя состоялся на космодроме на мысе Канаверал.

Всего компании на текущий момент разрешили запустить 12 000 спутников, но SpaceX добивается от Федеральной комиссии по связи США разрешения нарастить группировку до 30 000.

Увеличенная пропускная способность поможет ученым, работающим на удаленном континенте вблизи Южного полюса. Так, Starlink может обеспечить доступ в интернет в любой части планеты со скоростью трафика 1 гигабит в секунду, что соответствует стандарту 5G.

Источник: bluescreen.kz