Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
internet-ot-starlink-zapustili-na-vseh-kontinentah-zemli
Интернет от Starlink запустили на всех континентах Земли
84
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 10:03

Интернет от Starlink запустили на всех континентах Земли

Основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что спутниковая интернет-сеть Starlink теперь функционирует на всех континентах Земли.

SpaceX вывела на околоземную орбиту очередные 54 небольших спутника для Starlink. Запуск ракеты-носителя состоялся на космодроме на мысе Канаверал.

Всего компании на текущий момент разрешили запустить 12 000 спутников, но SpaceX добивается от Федеральной комиссии по связи США разрешения нарастить группировку до 30 000.

Увеличенная пропускная способность поможет ученым, работающим на удаленном континенте вблизи Южного полюса. Так, Starlink может обеспечить доступ в интернет в любой части планеты со скоростью трафика 1 гигабит в секунду, что соответствует стандарту 5G.

Источник: bluescreen.kz

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#интернет #спутник #илонмаск #spacex #starlink
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Коллекции картин Жанны Спунер и Мухтара Байбосынова представлены во Дворце Независим...
2567
Балет «Жизель» в прямом эфире от «Астана Опера»
2098
Умное стекло: Motorola изобрели технологию, которая «лечит»
1792
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.