Internations назвало 10 лучших стран для экспатов в 2021 году

Сообщество Internations опубликовало свежие результаты опроса Expat Insider. Так, в 2021 году лучшими странами для экспатов назвали Тайвань, Мексику и Коста-Рику.

В исследовании принимали участие 12 000 человек 174 национальностей из 186 стран мира. Все они делились своим опытом работы в других странах: оценивали стоимость и качество жизни, медицинского обслуживания, социальную жизнь и работу.

По результатам опроса лучшими оказались:

Тайвань

Мексика

Коста-Рика

Малайзия

Португалия

Новая Зеландия

Австралия

Эквадор

Канада

Вьетнам.

В конце рейтинга Кувейт, Италия и Южная Африка.

Источник: 34travel.me