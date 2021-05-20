Internations назвало 10 лучших стран для экспатов в 2021 году

Сообщество Internations опубликовало свежие результаты опроса Expat Insider. Так, в 2021 году лучшими странами для экспатов назвали Тайвань, Мексику и Коста-Рику.
В исследовании принимали участие 12 000 человек 174 национальностей из 186 стран мира. Все они делились своим опытом работы в других странах: оценивали стоимость и качество жизни, медицинского обслуживания, социальную жизнь и работу.
По результатам опроса лучшими оказались:
Тайвань
Мексика
Коста-Рика
Малайзия
Португалия
Новая Зеландия
Австралия
Эквадор
Канада
Вьетнам.
В конце рейтинга Кувейт, Италия и Южная Африка.
Источник: 34travel.me