Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/14b/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/14b95f37f812f2a9a83932b41eade25c.jpg
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
chto-novogo-v-tiktok-whatsapp-i-telegram-10-aktual-nyh-obnovleniy
Что нового в TikTok, WhatsApp и Telegram. 10 актуальных обновлений
582
Главная
/
Возможности
/
Технологии

24.08.2022

Что нового в TikTok, WhatsApp и Telegram. 10 актуальных обновлений

Делимся интересными нововведениями в популярных социальных сетях.


TikTok


solen-feyissa-Yaw9mfG9QfQ-unsplash (1).jpg

Теперь в TikTok есть нейросеть для создания фонов в видео. Пользователи активно тестируют новую функцию, и это уже стало трендом. Нейросеть преобразует текстовый запрос в изображение, а изображение — в фон для видео.

WhatsApp

christian-wiediger-5BG-9id-A6I-unsplash.jpg

В мессенджере появится возможность восстанавливать удаленные сообщения. Теперь при удалении сообщения в нижней части экрана будет возникать поле, в котором пользователям будут предлагать отменить удаление.

Помимо этого, пользователи WhatsApp смогут скрывать номер телефона. Разработчики тестируют функцию, которая предоставит пользователям возможность скрывать номер телефона от участников сообществ. При вступлении в группу пользователь сможет сам выбрать, кому будет виден его номер.

YouTube

nordwood-themes-8LfE0Lywyak-unsplash.jpg

В YouTube запускается отдельный раздел для подкастов. Платформа уже стала одним из наиболее популярных мест для размещения подкастов. Однако компания не стоит на месте и придумала нововведение.

Первый вариант раздела появился в конце июля, но с ним могут ознакомиться только пользователи из США по адресу youtube.com/podcasts.

YouTube запустит маркетплейс с подписками на стриминговые сервисы. За это видеохостинг будет получать процент от каждой покупки, а у компаний появятся новые возможности для маркетинга и продвижения. Запуск нового сервиса планируется на осень текущего года.

Instagram


souvik-banerjee-E6Yg8ACZ2vw-unsplash.jpg

Instagram представил новую и необычную функцию — поиск мест и компаний на карте. Благодаря ей компании, которые есть в социальной сети, можно будет найти на карте прямо в приложении. Помимо этого, также можно будет посмотреть дополнительную информацию о них.

Еще одна интересная новинка: стикер для запуска челленджей «Ваш ответ» теперь можно использовать в Instagram Reels. Все ответы на стикер будут собираться на отдельной странице и не исчезнут. Это отличная возможность для продвижения через Reels.

Telegram


IMG_8280.JPG

Telegram выпустил обновление, благодаря которому владельцы Premium-аккаунтов смогут блокировать голосовые и видеосообщения.

В приложении появилась платформа для создания новых эмоджи: пользователи могут загрузить собственные наборы с уникальными персонажами для Premium-пользователей. Анимированные эмоджи можно добавлять в сообщения или подписи к фотографиям и видео.

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#бизнес #маркетинг #smm #социальныесети #обновление
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Криптосфера в лицах: 3 казахстанца, которые используют биткоины в реальной жизни
7466
ЭКРАН СМАРТФОНА АВТОБЛОГЕРА — ДИЯСА ВАЛИХАН
4702
Сезон охоты на сокровища Galaxy объявляется открытым
788
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.