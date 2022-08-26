Что нового в TikTok, WhatsApp и Telegram. 10 актуальных обновлений

Делимся интересными нововведениями в популярных социальных сетях.





TikTok





Теперь в TikTok есть нейросеть для создания фонов в видео. Пользователи активно тестируют новую функцию, и это уже стало трендом. Нейросеть преобразует текстовый запрос в изображение, а изображение — в фон для видео.

WhatsApp

В мессенджере появится возможность восстанавливать удаленные сообщения. Теперь при удалении сообщения в нижней части экрана будет возникать поле, в котором пользователям будут предлагать отменить удаление.

Помимо этого, пользователи WhatsApp смогут скрывать номер телефона. Разработчики тестируют функцию, которая предоставит пользователям возможность скрывать номер телефона от участников сообществ. При вступлении в группу пользователь сможет сам выбрать, кому будет виден его номер.

YouTube

В YouTube запускается отдельный раздел для подкастов. Платформа уже стала одним из наиболее популярных мест для размещения подкастов. Однако компания не стоит на месте и придумала нововведение.

Первый вариант раздела появился в конце июля, но с ним могут ознакомиться только пользователи из США по адресу youtube.com/podcasts.

YouTube запустит маркетплейс с подписками на стриминговые сервисы. За это видеохостинг будет получать процент от каждой покупки, а у компаний появятся новые возможности для маркетинга и продвижения. Запуск нового сервиса планируется на осень текущего года.

Instagram





Instagram представил новую и необычную функцию — поиск мест и компаний на карте. Благодаря ей компании, которые есть в социальной сети, можно будет найти на карте прямо в приложении. Помимо этого, также можно будет посмотреть дополнительную информацию о них.

Еще одна интересная новинка: стикер для запуска челленджей «Ваш ответ» теперь можно использовать в Instagram Reels. Все ответы на стикер будут собираться на отдельной странице и не исчезнут. Это отличная возможность для продвижения через Reels.

Telegram





Telegram выпустил обновление, благодаря которому владельцы Premium-аккаунтов смогут блокировать голосовые и видеосообщения.

В приложении появилась платформа для создания новых эмоджи: пользователи могут загрузить собственные наборы с уникальными персонажами для Premium-пользователей. Анимированные эмоджи можно добавлять в сообщения или подписи к фотографиям и видео.