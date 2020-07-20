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Instagram запустит аналог TikTok в августе 2020 года
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Сегодня в 10:07

Instagram запустит аналог TikTok в августе 2020 года

Facebook готовится к запуску аналога TikTok, созданного на базе Instagram. В августе 2020 года новый редактор видео Reels станет доступен в 50 странах мира, включая США, где хотят заблокировать его китайский прототип.

Представитель Facebook подтвердил запуск приложения в 50 странах.

Редактор позволит создавать 15-секундные видео, регулировать скорость воспроизведения, накладывать свою музыку или добавлять аудиодорожку из каталога доступных треков, а также использовать эффекты. Как и в TikTok, наиболее популярные видео будут появляться в разделе рекомендаций.

Платформа была создана еще в ноябре 2019 года, но была доступна лишь на территории Бразилии. В июне она заработала в Германии и Франции, а на прошлой неделе в Индии, которая заблокировала TikTok из-за угрозы для суверенитета и безопасности страны. В каких еще странах заработает видеоредактор, Instagram не раскрыл.

Источник: incrussia.ru

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#instagram #facebook #tiktok
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