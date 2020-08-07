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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

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  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Instagram запустил свой аналог TikTok более чем в 50 странах
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Сегодня в 10:31

Instagram запустил свой аналог TikTok более чем в 50 странах

Instagram запустила новый формат историй — Reels. Сервис заработал более чем в 50 странах мира, включая США, Великобританию, Японию, Австралию — только там, где сейчас используется стикер музыки.

Reels позволяет создавать ролики TikTok-формата: 15-секундные видео, на которые можно добавлять музыку, AR-эффекты, менять скорость воспроизведения.

Источник: tjournal.ru

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#instagram #tiktok #видео
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