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Instagram тестирует возможность прикреплять ссылки в Stories для всех пользователей
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Сегодня в 11:29

Instagram тестирует возможность прикреплять ссылки в Stories для всех пользователей

Instagram начал тестирование новой функции. Пользователям дали возможность прикреплять ссылки в виде стикеров к своим публикациям в Stories.

В отличие от ссылок с помощью свайпа вверх новая функция, возможно, будет доступна пользователям с любым количеством подписчиков. Новая функция будет работать также, как и ссылки по свайпу вверх. Еще пользователи смогут отвечать на истории с такими ссылками.

Тестирование пока проходит на небольшой группе.

Компания не уверена, что все пользователи получат доступ к ссылкам. Это будут или все пользователи, или только верифицированные или те, у кого больше 10 тысяч подписчиков — доступ к ссылкам по свайпу сейчас есть только у них.

Идея сделать прикрепление ссылок более широко доступным возникла из-за растущей влиятельности активистов, которые пока не соответствуют требованиям компании для получения функции ссылок по свайпу. Новая опция может сделать это возможным для них.

Источник: incrussia.ru

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