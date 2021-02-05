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Instagram разрабатывает функцию вертикального прокручивания сторис, как в TikTok
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Сегодня в 11:00

Instagram разрабатывает функцию вертикального прокручивания сторис, как в TikTok

Социальная сеть Instagram разрабатывает функцию вертикального прокручивания сторис. Новый принцип просмотра публикаций могут внедрить, чтобы конкурировать с TikTok.

По мнению издания, вертикальный механизм может быть «более естественным», чем смена постов при помощи нажатия на экран или горизонтального прокручивания. Именно он применяется в ленте новостей Facebook и на домашней странице YouTube.

Тем не менее внедрение такого принципа просмотра сторис в Instagram, вероятно, означало бы приоритетное значение временного исчезающего контента на платформе. Однако это позволило бы популяризировать видеоконтент.

Источник:daily.afisha.ru

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#instagram #социальныесети #tiktok #обновление
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