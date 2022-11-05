Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
instagram-pozvolit-izbrannym-avtoram-sozdavat-i-prodavat-nft
Instagram позволит избранным авторам создавать и продавать NFT
76
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 10:29

Instagram позволит избранным авторам создавать и продавать NFT

Пользователи Instagram смогут покупать NFT внутри приложения. Процесс будет происходить через встроенные покупки iOS и Android. Instagram пока не планирует забирать свою комиссию.

Соцсеть добавила поддержку блокчейн-платформы Solana и кошелька Phantom Wallet. Instagram также работает с кошельками Rainbow, MetaMask, Trust Wallet, Coinbase Wallet, Dapper Wallet, а также с Polygon и Flow.

Кроме того, Instagram начнет подтягивать метаданные из NFT-маркетплейса OpenSea: например, название коллекции и ее описание. Meta тестирует новую функцию с небольшой группой авторов в США и планирует в будущем распространить ее на другие страны.

Источник: incrussia.ru

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#instagram #ios #android #продажа #nft
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Хаяо Миядзаки снимет последний полнометражный мультфильм для Studio Ghibli
1257
Алматинцы смогут летать в Ташкент ежедневно со 2 декабря
1931
Huawei переводит сотрудников в Узбекистан и Казахстан
559
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.