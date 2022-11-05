Instagram позволит избранным авторам создавать и продавать NFT

Пользователи Instagram смогут покупать NFT внутри приложения. Процесс будет происходить через встроенные покупки iOS и Android. Instagram пока не планирует забирать свою комиссию.

Соцсеть добавила поддержку блокчейн-платформы Solana и кошелька Phantom Wallet. Instagram также работает с кошельками Rainbow, MetaMask, Trust Wallet, Coinbase Wallet, Dapper Wallet, а также с Polygon и Flow.

Кроме того, Instagram начнет подтягивать метаданные из NFT-маркетплейса OpenSea: например, название коллекции и ее описание. Meta тестирует новую функцию с небольшой группой авторов в США и планирует в будущем распространить ее на другие страны.

Источник: incrussia.ru