Instagram планирует начать платить паблишерам

Instagram задумался о возможности платить изданиям, так как соцсеть «все быстрее превращается в источник новостей и информации для пользователей».

В ближайшие месяцы Instagram планирует включить несколько изданий в свой тест по монетизации контента. Компания уже заключила несколько партнерских соглашений.

Instagram все еще думает над тем, как делиться доходами от рекламы с создателями видео IGTV, — сейчас им полагается доля в 55%. Также компания экспериментирует с функцией, которая позволит создателям контента продавать подписчикам возможность закреплять свои комментарии выше остальных.

На сегодняшний день в Instagram нет отдельной вкладки «Новости», где можно было бы разместить лицензионный контент. Если компания решит ввести монетизацию, то IGTV будет напоминать Facebook Watch, который уже платит изданиям за публикацию новостей.

Источник: incrussia.ru