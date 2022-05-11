Instagram начнет тестировать NFT в США

Ограниченное число инфлюенсеров в США начнут на этой неделе тестировать NFT в Instagram. Комиссия за размещение токенов взиматься не будет.

Социальная сеть будет поддерживать блокчейны Ethereum и Polygon. В планах компании добавить поддержку других блокчейнов, например Flow и Solana. Пользователи получат доступ к кошелькам Trust Wallet, Coinbase и другим.

Инфлюенсеры смогут делиться NFT в основной ленте, сторис и сообщениях. NFT-сервисы станут доступны для всех остальных пользователей, как только компания проанализирует результаты эксперимента.

Источник: incrussia.ru