Instagram готовится заняться торговлей NFT на своей платформе

Instagram подключит NFT к своей платформе. Торговля токенами входит в стратегию развития метавселенной материнской компании соцсети — Meta.

Глава Instagram Адам Моссери надеется, что торговля NFT станет новым инструментом монетизации для блогеров. NFT, возможно, будут располагаться в специальном разделе на платформе.

Взрыв интереса к NFT начался в 2021 году, их продажи достигли $12 млрд. В июле Facebook объявил о переименовании в Meta и о новом фокусе группы компаний на развитие метавселенных.

Источник: incrussia.ru