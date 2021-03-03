Instagram добавил «комнаты» — в них прямые эфиры могут вести сразу несколько человек

Instagram представил «комнаты» для прямых эфиров, в которых могут участвовать сразу несколько человек.

Раньше онлайн-трансляции можно было проводить вместе только с одним соведущим. Теперь же вести эфир смогут до четырех человек.

Чтобы запустить «комнату», нужно нажать на кнопку эфира и выбрать гостей. Соведущих можно будет добавить либо сразу, либо постепенно по мере необходимости. Другие пользователи смогут попросить создателя трансляции добавить их в качестве соведущих.

Источник: daily.afisha.ru