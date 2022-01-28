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Instagram добавил баннер, отображающий запланированные прямые эфиры пользователей
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Сегодня в 09:20

Instagram добавил баннер, отображающий запланированные прямые эфиры пользователей

Соцсеть Instagram представила новый баннер для профиля, который будет уведомлять подписчиков о предстоящих прямых эфирах пользователя.

Пользователи могут добавлять в баннер столько прямых эфиров, сколько захотят. Если пользователь запланировал несколько лайвов, они будут отображаться в виде списка при нажатии на баннер. Раньше пользователи сообщали о предстоящих трансляциях через посты и Stories.

Значок будет виден не только подписчикам пользователя, но и всем, кто зайдет в его профиль. Новый баннер для стримов может помочь блогерам охватить больше пользователей в приложении.

Источник: incrussia.ru

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