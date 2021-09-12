Instagram частично вернет пользователям контроль над лентой новостей

Тестовый раздел Favorites в Instagram позволит пользователям отмечать наиболее интересные им аккаунты, чтобы в первую очередь видеть в новостной ленте посты от них.
В данный момент алгоритм Instagram показывает пользователям самые «свежие» и популярные посты, а также контент, который, по мнению алгоритма, может их заинтересовать. К сожалению, часто алгоритм некорректно определяет этот контент, и многие важные посты могут показаться ему нерелевантными. Новая функция должна исправить это упущение.
Источник: rb.ru