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Instagram частично вернет пользователям контроль над лентой новостей
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Сегодня в 11:03

Instagram частично вернет пользователям контроль над лентой новостей

Instagram запустил тестирование нового раздела Favorites — «Интересное». Он должен помочь пользователям соцсети вернуть контроль над своей новостной лентой.

Тестовый раздел Favorites в Instagram позволит пользователям отмечать наиболее интересные им аккаунты, чтобы в первую очередь видеть в новостной ленте посты от них.

В данный момент алгоритм Instagram показывает пользователям самые «свежие» и популярные посты, а также контент, который, по мнению алгоритма, может их заинтересовать. К сожалению, часто алгоритм некорректно определяет этот контент, и многие важные посты могут показаться ему нерелевантными. Новая функция должна исправить это упущение.

Источник: rb.ru

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