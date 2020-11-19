Иностранцы в Казахстане о том, как открыли бизнес и пережили песчаную бурю

Даррен Эвли, регион Ист-Мидлендс, Великобритания, генеральный директор, @dpe72

О себе

Я родился в маленькой деревушке недалеко от границ Дерби, Ноттингема и Лестера. Коллекционирую часы, люблю путешествовать, работать и футбольный клуб «Дерби Каунти».

В 2013 году мы создали компанию Speedy Zholdas LLP в Атырау с местным партнером. Я генеральный директор компании, которая сдает в аренду оборудование для нефтегазовой отрасли в Казахстане. В настоящее время мы крупнейшая компания по аренде машин и оборудования в Западном Казахстане.

Живу в Атырау с 2012 года. Изначально планировал остаться здесь на 18 месяцев, поработать над проектом на Тенгизе и уехать обратно в Великобританию, но я решил остаться здесь. Во-первых, проект, который мы реализовали в 2012 году, был успешным, поэтому мы решили основать постоянный бизнес. Во-вторых, мне понравился Казахстан и люди.

О первом впечатлении

Впервые я посетил Казахстан в декабре 2011 года и был шокирован тем, насколько здесь холодно. Однако мое первое впечатление было положительным. Многие из людей, с которыми я встречался, хорошо разбирались в западной культуре, много путешествовали и говорили на разных языках. Мне было приятно разговаривать с людьми на моем родном языке. Местные любят футбол, так что я могу свободно говорить с ними об английской Премьер-лиге, за которой здесь внимательно следят.

О трудностях

Изначально было трудно находиться вдали от дочерей и семьи. Однако в наши дни проще пользоваться преимуществами современных приложений. Я также боролся с логистическими проблемами управления бизнесом в такой большой стране, где логистика и планирование затруднены.





О различиях

Когда я впервые переехал в Атырау, это был развивающийся город. Дороги были в плохом состоянии, и делать было нечего. Тем не менее, Атырау значительно изменился за последние девять лет, и в него были вложены отличные инвестиции. Здесь много качественных жилых домов, хороших баров и ресторанов, магазинов и велосипедных дорожек.

О сходстве

Казахстан сильно отличается от Великобритании по многим причинам. В Великобритании разнообразный состав национальностей. В городе, откуда я родом, много азиатского населения, так что есть некоторые сходства. Как и в Казахстане, разные культуры и национальности могут свободно смешиваться. Семейные ценности важны в Великобритании, так же как и в Казахстане. Я всегда уважаю то, как казахстанцы поддерживают друг друга, когда это необходимо, и их ценности.

О людях

Кочевой характер казахского народа очевиден и важен в этой стране. Казахстанец с радостью проехал бы тысячи миль на работу вахтовым методом, где бы он находился вдали от своей семьи, так как это важно для их дохода. Я также удивлен, как некоторым семьям удается с комфортом жить, иногда с очень умеренными доходами.

Что нравится

Как в Великобритании, у нас есть традиционные воскресные обеды, но в Казахстане многие местные жители имеют возможность попробовать широкий выбор блюд местной кухни каждый день. Я люблю казахстанские свадьбы и большие встречи, где мы можем попробовать много казахской еды, которая отличается от британской кухни.





Интересная история

У меня много историй о том, что случилось со мной за время, проведенное в Казахстане. Большинство из них связано с тостами, водкой и свадебными вечеринками. Мой друг женился на казашке. Меня пригласили быть шафером. Я с нетерпением ждал возможности поддержать друга в его особенный день, и, поскольку это была моя первая казахстанская свадьба, я этого ждал. Чего я не ожидал, так это того, что 600 гостей появятся в 22:00 на свадьбу, которая должна была начаться в 19:30, и последующие 600 тостов. У меня не только не было возможности что-нибудь съесть, я приехал домой в 03.30.

Кристен Марианн Боадо, Агу, Ла-Юнион, Филиппины, путешественница, @krystenkaladkarin

Я постоянно путешествую, работаю онлайн писательницей и журналистом. Путешествую по миру только пешком и автостопом, в настоящее время пишу книгу о своем путешествии. Я в Казахстане уже 10 месяцев, приехала сюда, потому что недавно открыли безвизовый режим для филиппинцев во время карантина. Я хотела познакомиться с культурой страны и увидеть красивые места.

О первом впечатлении

Казахстан разнообразен — люди, природа. Меня подвозили каракалпакские водители, я была на казахских днях рождения, дружила с русскими, жила в уйгурской деревне, ходила в походы с дружелюбным украинцем, ела плов с узбеками, отдыхала в палатках с татарским спортсменом, пила с людьми из Кавказа. Однажды вы просыпаетесь на берегу озера, а на следующий день спите на берегу реки в каньоне. Невозможно сказать, куда заведет дорога в Казахстане, и мне это понравилось.

О трудностях

Самым сложным для меня было то, что я не совсем вписалась в тот индивидуализм и материализм, свидетелем которых стала, когда застряла здесь во время карантина. Я не могу сказать одно и то же обо всех городах, но в Алматы жизнь большинства людей сосредоточена на двух вещах: браке и деньгах, и обе они мне не интересны.

О различиях

Страна большая, и путь отнимает много времени по сравнению со странами, по которым я путешествовала автостопом. Первое, что я заметила, пересекая границу с Алматы, был «Макдональдс». Я провела год в других странах Центральной Азии, и во всех не было «Макдональдсов». Я не фанат фастфуда. Но по сравнению с другими странами региона Казахстан более современный и развитый, но ему еще предстоит пройти долгий путь.

О сходстве

И филиппинцы, и казахи ценят семью. Я была свидетелем того, как местные жители проезжали более 3000 км за 3 дня, чтобы побывать на свадьбе дальнего родственника. Местные жители знают своих предков и родословную, а встречи обычно бывают большими и шумными. Мнение старших имеет значение, и люди обычно поддерживают близкие отношения со своими родственниками. То же самое, что и на Филиппинах.

О людях

Я была почти везде в Казахстане и могу сказать, что западные люди более спокойные и дружелюбные. Поскольку в их регионе не так много иностранцев, у них все еще есть то чистое гостеприимство и энтузиазм по отношению к путешественнику, который натыкается на их степи. Они гордые казахи и любят показывать людям свою страну. Между тем южане более традиционные. Их кочевое наследие все еще сохраняется, хотя оно было затронуто модернизмом. Они более материалистичны, чем их западные коллеги, но остаются дочерьми и сыновьями степей. Северные люди более холодны и современны, но они по-прежнему отзывчивы и открыты для путешественников. В целом казахстанцы по-прежнему придерживаются «уят» менталитета, который мне не нравится, но отношусь с уважением. Когда бы я ни рассказывала людям о том, чем я занимаюсь в моем возрасте, они всегда спрашивают меня, когда я найду мужчину и устроюсь, как будто это самое важное в моих достижениях.





Я хотела увидеть более аутентичный Казахстан — с охотой с беркутами зимой, мужчин и женщин в национальных костюмах с казахскими узорами. В конце концов, страна — это не только большие тои.

Что нравится

Мне нравится кочевое наследие. Узоры, украшающие юрты, способность людей просто садиться на лошадей и мчаться по степям, простая еда, гостеприимство, доброта и, прежде всего, чудесная природа. У нас нет пустынь или заснеженных гор, так что это тоже покорило мое сердце.

Интересная история

Я выжила в кемпинге во время моей первой песчаной бури в Мангистау. Я была напугана до смерти, а вечер был безлунный и беззвездный. Моя палатка упала из-за ветра, и песок внутри поднялся до щиколоток. Я собрала вещи и прошла восемь километров до дороги, потому что оказалась одна. Я рискнула отправиться в степь в полной темноте с 20% батареи на телефоне, да еще и с угрозой со стороны диких животных.





Я поймала сеть и позвонила своему хорошему другу Миржану, чтобы он забрал меня на обочине дороги. Я отправила ему свои координаты, и он спас меня от той ужасной ночи. Меня тронул этот жест. Он приехал, чтобы помочь мне. Если бы он этого не сделал, я бы застряла в степи с одним лишь одеялом. Это просто показало мне, как казахи уважают своих друзей и путешественников, которые приезжают к ним.

Алекс Пфлаум, Новая Зеландия, фотограф-путешественник, @ahpflaum





Я из США и Новой Зеландии, но вырос в основном в Сингапуре. Новую Зеландию считаю своей родиной, хотя я мало жил там. Я фотограф-путешественник https://www.alexhpflaum.com/. Нахожусь в Казахстане ровно месяц, переехал сюда, чтобы открыть туристический бизнес, когда закончится пандемия.

О первом впечатлении

Мое первое впечатление о Казахстане было в 2018 году, когда мы с братом переправились на корабле через Каспийское море из Баку в Актау. Затем мы проехали через плато Устюрт. Все это было безумно и трудно. Но я влюбился в каждую секунду.

О трудностях

До сих пор трудности в основном были связаны с оформлением моей долгосрочной визы. Языковой барьер также трудность, в основном когда совершаю покупки в таких местах, как Зеленый базар. Но я стараюсь выучить русский язык как можно быстрее.





О различиях

До этого большую часть года я жил в небольшом городке Нельсон в Новой Зеландии. Он отличается практически во всех смыслах. Здесь дела идут быстро. В Новой Зеландии люди обычно не торопятся. Я думаю, что культуры разные, но любовь к природе кажется общей.

Что нравится

Казахстан огромен и находится недалеко от центра мира. В Новой Зеландии трудно путешествовать в другие места, потому что она находится далеко от почти любой другой страны. В Казахстане так много возможностей для путешествий. Я также интересуюсь историей — советской и кочевой историей этих земель. Из советской истории я люблю изучать архитектуру, искусство и памятники.





Интересная история

Когда мы с братом ехали через плато Устюрт, примерно за 100 км до Бейнеу у нас закончился бензин. Солнце только что село, и пошел дождь. Примерно через час остановилась небольшая машина, полная узбекских мужчин, и предложила помочь нам отбуксировать. Это была тяжелая поездка. На следующее утро при пересечении границы с Узбекистаном нам пришлось проехать 150 км без остановок. К счастью, эта пустынная дорога прямая и ровная. В целом опыт был напряженным и даже немного пугающим. Но опыт, из которого я многому научился и который сейчас вспоминаю с любовью.