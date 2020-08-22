Иностранцы о культуре кочевников и жизни в Казахстане

Софи Бреант, предприниматель, консультант по вопросам частных путешествий, @so.breant, @agence_qenes
Я француженка. Раньше была директором по коммуникациям в Париже, специализировалась на связях со СМИ, проведении мероприятий.
Я прожила в Казахстане три года. Моего мужа перевели в Астану по работе, и мы переехали в Казахстан всей семьей с нашим 12-летним сыном и двумя кошками. Я основала эксклюзивное туристическое агентство с подругой- казашкой, чтобы продвигать Францию в Казахстане и Казахстан во Франции. К сожалению, из-за пандемии наш проект приостановлен. Но, надеюсь, скоро мы сможем возобновить работу, потому что я хочу быть активным участником франко-казахстанской дружбы.
О первых впечатлениях
До переезда в Казахстан мы жили в Канаде. Я посмотрела единственный туристический путеводитель на английском языке по стране. Я забеспокоилась, когда прочла его, потому что там было написано про резко континентальный климат, непитьевую воду из-под крана, два официальных языка, блюда из конины и риски клещевого энцефалита. Но когда я впервые приехала во время командировки, то влюбилась в Астану. Я увидела архитектуру, которая не могла сравниться ни с чем, что я видела раньше. Мы легко нашли квартиру и всю необходимую мебель. Все, кого мы встречали, были дружелюбными и приветливыми. Мы получили необходимую помощь, чтобы обустроиться. И даже французская школа уже была, так что наш сын мог продолжить учебу, как если бы он был во Франции.
Мне повезло с тем, что я быстро нашла отличную студию йоги с англоговорящим преподавателем. Большинство моих друзей, как казахских, так и иностранных, были студентами этой студии, так что это помогло мне быстро освоиться.
О трудностях
Основная сложность, с которой я столкнулась, была связана с языком. Я начала изучать русский язык еще до приезда в Казахстан и была уверена, что смогу быстро выучить язык, но это оказалось сложнее. Я потратила три года на изучение языка и, наконец, смогу объехать страну с базовыми знаниями. Другая трудность, с которой я столкнулась — разрешение на работу. Я дважды отправляла свою заявку, и ее дважды отклоняли. Моим проектом было создание коммуникационного агентства в Нур-Султане с моим другом из Казахстана, чтобы поделиться лучшими практиками, которые я получила, работая во Франции и Канаде.
О различиях
Переработка. Вторичная переработка настолько важна для нас в Европе и Северной Америке, что кажется неправильным, когда вы не можете разделить отходы или переработать пластиковые бутылки.
Почта. В Казахстане работа почтовой службы сильно отличается от европейской. Это было большим разочарованием для нашей семьи.
О людях
Я всегда говорю, что казахстанский народ — настоящее богатство Казахстана. Все, кого я встречала, были приветливыми, открытыми, заинтересованными в том, чтобы поделиться своей культурой, услышать о моей, приложить усилия для общения, улыбались, даже если мы не могли понять друг друга.
Поначалу меня беспокоило, что в Казахстане все блюда подают на стол одновременно. Это отличается от формального французского меню. Но мы с семьей полюбили «казахский способ», что теперь часто подаем так блюда дома.
Интересная история
Однажды мы поехали отдыхать на озера Каинды и Кольсай, остановились в юрте, и наш сын захотел покататься верхом. Мы спросили, есть ли поблизости место для верховой езды, хотя его явно не было. Но через полчаса к нам верхом на лошади приехал ребенок. Тогда один из людей, у кого мы остановились, предложил взять нашего мальчика с собой, и они оба уехали примерно на час. Когда они вернулись, наш сын не мог перестать улыбаться, для него это был один из лучших моментов в жизни. Это еще один пример того, как казахи отнеслись к нам, желая помочь.
Стив Хантер, автор, путешественник, @freddi_woomba
Я из Канады, вырос в промышленном городе Сарния в Онтарио на озере Гурон. В городе много пляжей, шикарных лесных массивов и небольшое население. Я учился кулинарии в Монреале и Ванкувере после отъезда из родного города. Потом уехал в Австралию, чтобы работать шеф-поваром, и прожил несколько лет, путешествуя по миру.
После 11 лет путешествий по 78 странам я приехал в Казахстан из Китая. Меня тянуло сюда. Это огромная страна, о ней редко говорят, и она славилась культурой степных кочевников. Спустя время я понимаю, что кочевая культура в Казахстане почти мертва, но степей еще много.
О первых впечатлениях
Мое первое впечатление случилось на границе «Хоргос». Здесь было намного свободнее, чем в Китае, мне стало легче дышать. Я вышел на шоссе, где не было машин, поэтому мне пришлось долго идти, прежде чем кто-то остановился и подвез меня.
Водитель КАМАЗа, который подобрал меня в ту ночь, пригласил в дом к своей семье. Мы прекрасно провели время вместе. Мы не смогли полноценно поговорить, потому что мои знания русского языка были на нулевом уровне, и его английский был на таком же. У нас было приподнятое настроение, и это все, что было важно.
О трудностях
Потребовалось много времени, чтобы найти достойное место для жизни, работу и немного покоя. Я видел много экспатов, которые живут красивой, комфортной жизнью, но у меня было не так, и это расстраивало. Частично из-за того, что я не работал в иностранной компании и не говорил по-русски.
Я многому научился, пока жил в Казахстане.
Что понравилось
Алтайский край Казахстана напомнил мне Канаду. Песчаные дюны, пустынные районы, у нас также есть несколько таких в Западной Канаде. Белуха примерно того же размера, что и гора Робсон, и леса фантастические. После Советского Союза браконьерство происходило и продолжается до сих пор, поэтому диких животных мало. Это печально, потому что в Канаде все контролируется.
Мы едим мясо и картофель, наши страны не известны на карте своими кулинарными навыками, и у нас обоих есть двуязычное общество. Мы огромные страны с разным климатом, и обе переживаем суровые зимы и жаркое лето.
Казахстан — самая развитая многонациональная страна в Центральной Азии. Есть экономика, которая привела меня сюда и многих других, есть возможности, и их много, особенно в двух ее крупнейших городах.
Природа на каждом углу, открытое небо и звездные ночи. Я понимаю, почему люди решили осесть, открыть бизнес и купить Land Cruiser. Имеет смысл. Рад, что мне удалось это увидеть.
Изабель Колар-Тайлер, тренер учителей, @isabellelavagabonde
Я из Франции. Когда мне было 28 лет, со степенью магистра и дипломом по истории и геополитике я решила, что пора увидеть мир. Я поехала в Пуэрто-Рико и там преподавала французский язык в университете. Через два года поехала в Вашингтон, где также немного поработала.
Я вышла замуж за американца, мы создали семью, и я получила гражданство. Спустя десять лет пришло время открыть для себя мир вместе с нашими двумя детьми. Мы ездили преподавать в Кувейт, Дубай и, наконец, в Казахстан.
О первых впечатлениях
Красота, современность, простота, искренность, спокойствие, чистота. Люди воодушевлены новыми событиями в своей стране, а в воздухе царит позитивная атмосфера, радость. Много младенцев, детей и молодых пар.
В Казахстане нет ничего слишком большого, все идеально. Повсюду смесь старого и нового.
В Казахстане супербезопасно и многие местные говорят на английском языке.
Я почувствовала себя желанным гостем в КазГЮУ, а затем в Назарбаев Интеллектуальной школе. Я чувствовала себя счастливой и спокойной. Даже если на улице было минус 20 или 30 градусов.
О трудностях
При переезде для нас не было ничего сложного, потому что мы путешественники и умеем приспосабливаться. Мы с уважением относимся к людям и их традициям. У нас есть комфортабельная квартира на набережной, все рядом: супермаркеты, аптеки, старый город, магазины, кафе и рестораны.
Язык — это настоящий барьер, но мы пережили это. Поскольку в стране говорят и на русском, и на казахском, мы не знали, какой язык изучать, поэтому мы не выучили ни одного. Это печально.
О людях
Казахи — смелые и вежливые люди. Женщины и мужчины хорошо выглядят. Женщины в большинстве случаев женственные, очаровательные, стройные и здоровые. Надеюсь, так будет и дальше.
Я почувствовала, что понимаю казахов, мне нравится их искренность и прямолинейность. Когда я разговаривала на английском или французском в университете, чувствовала настоящую связь со студентами.
У меня была прекрасная возможность завязать дружеские отношения с казахстанскими коллегами: они профессионалы, прекрасно говорят по-английски, любопытные и жизнерадостные. Но бросилась в глаза разница в доходах между местными и иностранными учителями. Возможно, ситуация с низким доходом помогает поддерживать крепкие семейные связи, которых больше нет во Франции и США. Деньги не самое главное в Казахстане. Люди помогают друг другу, для них важны человеческие ценности. Люди наслаждаются простой жизнью.