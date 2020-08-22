Иностранцы о культуре кочевников и жизни в Казахстане

Софи Бреант, предприниматель, консультант по вопросам частных путешествий, @so.breant, @agence_qenes





О первых впечатлениях





О трудностях

О различиях

О людях

Интересная история









О первых впечатлениях

О трудностях

Что понравилось

Изабель Колар-Тайлер, тренер учителей, @isabellelavagabonde





О первых впечатлениях

Раньше была директором по коммуникациям в Париже, специализировалась на связях со СМИ, проведении мероприятий.Моего мужа перевели в Астану по работе, и мы переехали в Казахстан всей семьей с нашим 12-летним сыном и двумя кошками. Я основала эксклюзивное туристическое агентство с подругой- казашкой, чтобы продвигать Францию в Казахстане и Казахстан во Франции. К сожалению, из-за пандемии наш проект приостановлен. Но, надеюсь, скоро мы сможем возобновить работу, потому что я хочу быть активным участником франко-казахстанской дружбы.Я посмотрела единственный туристический путеводитель на английском языке по стране. Я забеспокоилась, когда прочла его, потому что там было написано про резко континентальный климат, непитьевую воду из-под крана, два официальных языка, блюда из конины и риски клещевого энцефалита. Но когда я впервые приехала во время командировки, то влюбилась в Астану. Я увидела архитектуру, которая не могла сравниться ни с чем, что я видела раньше. Мы легко нашли квартиру и всю необходимую мебель. Все, кого мы встречали, были дружелюбными и приветливыми. Мы получили необходимую помощь, чтобы обустроиться. И даже французская школа уже была, так что наш сын мог продолжить учебу, как если бы он был во Франции.Большинство моих друзей, как казахских, так и иностранных, были студентами этой студии, так что это помогло мне быстро освоиться.Я начала изучать русский язык еще до приезда в Казахстан и была уверена, что смогу быстро выучить язык, но это оказалось сложнее. Я потратила три года на изучение языка и, наконец, смогу объехать страну с базовыми знаниями. Другая трудность, с которой я столкнулась — разрешение на работу. Я дважды отправляла свою заявку, и ее дважды отклоняли. Моим проектом было создание коммуникационного агентства в Нур-Султане с моим другом из Казахстана, чтобы поделиться лучшими практиками, которые я получила, работая во Франции и Канаде.Вторичная переработка настолько важна для нас в Европе и Северной Америке, что кажется неправильным, когда вы не можете разделить отходы или переработать пластиковые бутылки.В Казахстане работа почтовой службы сильно отличается от европейской. Это было большим разочарованием для нашей семьи.Все, кого я встречала, были приветливыми, открытыми, заинтересованными в том, чтобы поделиться своей культурой, услышать о моей, приложить усилия для общения, улыбались, даже если мы не могли понять друг друга.Это отличается от формального французского меню. Но мы с семьей полюбили «казахский способ», что теперь часто подаем так блюда дома.Мы спросили, есть ли поблизости место для верховой езды, хотя его явно не было. Но через полчаса к нам верхом на лошади приехал ребенок. Тогда один из людей, у кого мы остановились, предложил взять нашего мальчика с собой, и они оба уехали примерно на час. Когда они вернулись, наш сын не мог перестать улыбаться, для него это был один из лучших моментов в жизни. Это еще один пример того, как казахи отнеслись к нам, желая помочь.В городе много пляжей, шикарных лесных массивов и небольшое население. Я учился кулинарии в Монреале и Ванкувере после отъезда из родного города. Потом уехал в Австралию, чтобы работать шеф-поваром, и прожил несколько лет, путешествуя по миру.Меня тянуло сюда. Это огромная страна, о ней редко говорят, и она славилась культурой степных кочевников. Спустя время я понимаю, что кочевая культура в Казахстане почти мертва, но степей еще много.Здесь было намного свободнее, чем в Китае, мне стало легче дышать. Я вышел на шоссе, где не было машин, поэтому мне пришлось долго идти, прежде чем кто-то остановился и подвез меня.Мы прекрасно провели время вместе. Мы не смогли полноценно поговорить, потому что мои знания русского языка были на нулевом уровне, и его английский был на таком же. У нас было приподнятое настроение, и это все, что было важно.Я видел много экспатов, которые живут красивой, комфортной жизнью, но у меня было не так, и это расстраивало. Частично из-за того, что я не работал в иностранной компании и не говорил по-русски.Песчаные дюны, пустынные районы, у нас также есть несколько таких в Западной Канаде. Белуха примерно того же размера, что и гора Робсон, и леса фантастические. После Советского Союза браконьерство происходило и продолжается до сих пор, поэтому диких животных мало. Это печально, потому что в Канаде все контролируется.Мы огромные страны с разным климатом, и обе переживаем суровые зимы и жаркое лето.Есть экономика, которая привела меня сюда и многих других, есть возможности, и их много, особенно в двух ее крупнейших городах.Я понимаю, почему люди решили осесть, открыть бизнес и купить Land Cruiser. Имеет смысл. Рад, что мне удалось это увидеть.Когда мне было 28 лет, со степенью магистра и дипломом по истории и геополитике я решила, что пора увидеть мир. Я поехала в Пуэрто-Рико и там преподавала французский язык в университете. Через два года поехала в Вашингтон, где также немного поработала.Спустя десять лет пришло время открыть для себя мир вместе с нашими двумя детьми. Мы ездили преподавать в Кувейт, Дубай и, наконец, в Казахстан.Люди воодушевлены новыми событиями в своей стране, а в воздухе царит позитивная атмосфера, радость. Много младенцев, детей и молодых пар.Повсюду смесь старого и нового.

О трудностях

О людях

Я чувствовала себя счастливой и спокойной. Даже если на улице было минус 20 или 30 градусов.Мы с уважением относимся к людям и их традициям. У нас есть комфортабельная квартира на набережной, все рядом: супермаркеты, аптеки, старый город, магазины, кафе и рестораны.Поскольку в стране говорят и на русском, и на казахском, мы не знали, какой язык изучать, поэтому мы не выучили ни одного. Это печально.Женщины и мужчины хорошо выглядят. Женщины в большинстве случаев женственные, очаровательные, стройные и здоровые. Надеюсь, так будет и дальше.Когда я разговаривала на английском или французском в университете, чувствовала настоящую связь со студентами.Но бросилась в глаза разница в доходах между местными и иностранными учителями. Возможно, ситуация с низким доходом помогает поддерживать крепкие семейные связи, которых больше нет во Франции и США. Деньги не самое главное в Казахстане. Люди помогают друг другу, для них важны человеческие ценности. Люди наслаждаются простой жизнью.