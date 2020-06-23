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Иностранцы, которые переехали в Армению, о стиле жизни в стране и менталитете армян
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Сегодня в 14:50

Иностранцы, которые переехали в Армению, о стиле жизни в стране и менталитете армян

Elias Melky, 38 лет, город — Ереван, CEO of International Carrier Services — Telecommunication Provider, linkedin


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О себе


Я родился в Бейруте. Большую часть жизни провел за пределами родной страны: шесть лет учился в США, восемь лет жил в Объединенных Арабских Эмиратах и последние три с половиной года нахожусь в Армении.

Переехал в Армению в марте 2017 года. Хотел начать карьеру, получить опыт работы в новой для меня стране. До переезда был наслышан о преданности работе местного населения.

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Здесь открыл собственную компанию. У меня работает более 10 сотрудников. За время жизни в Армении самостоятельно выучил армянский язык.

О жизни в Армении


Жизнь в Армении простая. В этой стране много дружелюбных, хорошо образованных людей. Если вам нравится красивая природа и прохладная погода, то рекомендую пожить в Ереване. Это чистый и удобный город. Я живу в центре, в районе Кентрон. Он спокойный и красивый.

Ереван отличается от Бейрута. Здесь безопасно. Люди спокойно работают, гуляют по ночам, бегают. Также Ереван — безопасная площадка для развития бизнеса.

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В Ереване интересно жить. Мне нравится ходить в оперу, гулять по северной аллее, смотреть на озеро Севан, Дилижанский лес, храм Гарни, крылья Татева и Джермук.

Несмотря на то, что мы живем в современности, среди армян есть и люди со старым менталитетом. Они стараются вернуть понятие прежней нации. Но молодежь здесь образованная, имеет свою точку зрения.

О работе


Я предприниматель. Заметил, что женщины в Армении более трудолюбивы.

Мне было нелегко найти хороших сотрудников. Выбирал тех, кто говорит на английском, русском и армянском языках. Некоторые из них говорят на французском и немецком.

Gregory Diehl, 31 год, Калаван, author, facebook


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О себе


С 2015 года я периодически приезжал в Армению. Причиной служила работа, а также мое желание изведать новые места. Кроме того, моя бабушка была армянкой, но перебралась в Калифорнию.

Я получил армянское гражданство благодаря семейному происхождению. Здесь мне комфортно. Около двух лет назад я купил дом в деревне, чтобы спланировать досрочный выход на пенсию. Долго изучал районы вокруг Дилижана, поселился в селе Калаван в Гехаркуникской области. Занимаюсь ремонтом купленного старого дома.

О жизни в Армении


Калаван — тихое и спокойное место. Это главная причина, по которой я переехал сюда. Хотел быть свободным, сосредоточиться на себе без вмешательства остального мира. Я вырос недалеко от пляжа в Сан-Диего, но с 18 лет путешествовал по миру. Видел разные стили жизни. А в Армении я живу размеренно: раз в неделю езжу в Дилижан или Иджеван за продуктами, иногда бываю в Ереване.

Мне интересен менталитет армян


Мне интересен менталитет армян. В каком-то смысле они, кажется, живут в старомодном стиле. Но также замечаю, что хотят учиться и совершенствовать свой народ. Я нанимаю на работу соседей, чтобы они помогали ремонтировать мой дом. Они учат меня армянскому языку, и я делюсь с ними бизнес и туристическими впечатлениями.

О работе


Я работаю на себя онлайн уже много лет. Поэтому все, что мне нужно, это надежный доступ в интернет. Сейчас я, в первую очередь, автор. Пишу книги о бизнесе, путешествиях, философии и личностном развитии. Мои книги продаются во многих онлайн и книжных магазинах, таких как Amazon. Еще недавно первая книга Brand Identity Breakthrough была переведена на армянский язык под названием ԲՐԵՆԴԻ ՀԵՂԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ.

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Мирная обстановка в Калаване благоприятствует мне как писателю. Я работаю по собственному графику и так, как хочу. Поскольку жизнь здесь недорогая, я не чувствую давления.

Neil Thomson, 51 год, город — Ереван, Teacher


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О себе


Мы с семьей переехали в Армению в прошлом году. До переезда два года жили в Китае. Будучи там, изучали вакансии на TES.com и нашли ту, которую хотели. Нас приняли, и вот мы здесь.

Моя супруга русскоговорящая, поэтому к жизни в Армении мы привыкли быстро.

О жизни в Армении


Я уехал из Великобритании в 2012 году. Много раз менял место жительства по работе. Жил в Норвегии, Латвии, Китае. Ереван близок к Риге ментальностью жителей постсоветских стран. Но климат абсолютно разный.

Ереван близок к Риге ментальностью жителей постсоветских стран


Мне нравится армянская кухня. Особенно сыры, долма, лаваш и коньяк «Арарат».

Ереван — маленький и дружелюбный город. Люблю Каскад, парк влюбленных, из моей квартиры открывается потрясающий вид на горы. С семьей в октябре мы побывали в Татеве. Ходим в кинотеатры.

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О работе


Я работаю в британской школе CIS Armenia учителем. Супруга также занимается обучением. Школьная программа основана на британской системе образования. Поэтому мне все знакомо. Несмотря на то, что основными учениками являются армянские дети, мы общаемся на английском языке. Планируем жить здесь еще два года.

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#армения #ереван #иностранцы #экспаты
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