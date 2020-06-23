Иностранцы, которые переехали в Армению, о стиле жизни в стране и менталитете армян

Elias Melky, 38 лет, город — Ереван, CEO of International Carrier Services — Telecommunication Provider, linkedin













О себе

О жизни в Армении

О работе

Gregory Diehl, 31 год, Калаван, author, facebook













О себе





О жизни в Армении

Мне интересен менталитет армян

О работе

Neil Thomson, 51 год, город — Ерев ан, Teacher













О себе

О жизни в Армени и

Ереван близок к Риге ментальностью жителей постсоветских стран





О работе

Большую часть жизни провел за пределами родной страны: шесть лет учился в США, восемь лет жил в Объединенных Арабских Эмиратах и последние три с половиной года нахожусь в Армении.Хотел начать карьеру, получить опыт работы в новой для меня стране. До переезда был наслышан о преданности работе местного населения.У меня работает более 10 сотрудников. За время жизни в Армении самостоятельно выучил армянский язык.В этой стране много дружелюбных, хорошо образованных людей. Если вам нравится красивая природа и прохладная погода, то рекомендую пожить в Ереване. Это чистый и удобный город. Я живу в центре, в районе Кентрон. Он спокойный и красивый.Здесь безопасно. Люди спокойно работают, гуляют по ночам, бегают. Также Ереван — безопасная площадка для развития бизнеса.Мне нравится ходить в оперу, гулять по северной аллее, смотреть на озеро Севан, Дилижанский лес, храм Гарни, крылья Татева и Джермук.. Они стараются вернуть понятие прежней нации. Но молодежь здесь образованная, имеет свою точку зрения.Заметил, что женщины в Армении более трудолюбивы.Выбирал тех, кто говорит на английском, русском и армянском языках. Некоторые из них говорят на французском и немецком.Причиной служила работа, а также мое желание изведать новые места. Кроме того, моя бабушка была армянкой, но перебралась в Калифорнию.Здесь мне комфортно. Около двух лет назад я купил дом в деревне, чтобы спланировать досрочный выход на пенсию. Долго изучал районы вокруг Дилижана, поселился в селе Калаван в Гехаркуникской области. Занимаюсь ремонтом купленного старого дома.. Это главная причина, по которой я переехал сюда. Хотел быть свободным, сосредоточиться на себе без вмешательства остального мира. Я вырос недалеко от пляжа в Сан-Диего, но с 18 лет путешествовал по миру. Видел разные стили жизни. А в Армении я живу размеренно: раз в неделю езжу в Дилижан или Иджеван за продуктами, иногда бываю в Ереване.В каком-то смысле они, кажется, живут в старомодном стиле. Но также замечаю, что хотят учиться и совершенствовать свой народ. Я нанимаю на работу соседей, чтобы они помогали ремонтировать мой дом. Они учат меня армянскому языку, и я делюсь с ними бизнес и туристическими впечатлениями.Поэтому все, что мне нужно, это надежный доступ в интернет. Сейчас я, в первую очередь, автор. Пишу книги о бизнесе, путешествиях, философии и личностном развитии. Мои книги продаются во многих онлайн и книжных магазинах, таких как Amazon. Еще недавно первая книга Brand Identity Breakthrough была переведена на армянский язык под названием ԲՐԵՆԴԻ ՀԵՂԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ.Я работаю по собственному графику и так, как хочу. Поскольку жизнь здесь недорогая, я не чувствую давления.До переезда два года жили в Китае. Будучи там, изучали вакансии на TES.com и нашли ту, которую хотели. Нас приняли, и вот мы здесь.Много раз менял место жительства по работе. Жил в Норвегии, Латвии, Китае. Ереван близок к Риге ментальностью жителей постсоветских стран. Но климат абсолютно разный.Особенно сыры, долма, лаваш и коньяк «Арарат».Люблю Каскад, парк влюбленных, из моей квартиры открывается потрясающий вид на горы. С семьей в октябре мы побывали в Татеве. Ходим в кинотеатры.Супруга также занимается обучением. Школьная программа основана на британской системе образования. Поэтому мне все знакомо. Несмотря на то, что основными учениками являются армянские дети, мы общаемся на английском языке. Планируем жить здесь еще два года.