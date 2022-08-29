Иностранец из Непала о первых впечатлениях о Казахстане и работе шеф-поваром ресторана паназиатской кухни

Биджай Таманг — шеф-повар с многолетним опытом работы в лучших заведениях Индии, Мальдив и Дубая. Несколько месяцев назад он переехал в Казахстан, чтобы открыть новый ресторан в столице.









О себе

Я родился и вырос в Непале. Учился в средней школе-интернате Sun Shine. С 2006 года работаю в гостиничной индустрии.

Моя первая работа — ученик повара в паназиатском ресторане Cinnamon в Калькутте, Индия. В этой стране я оставался до 2014 года, пока меня не пригласили в ресторан на Мальдивах. Также я работал в Дубае, Катаре, Кубе.

С 2016 года занял позицию шеф-повара в Sheraton Hotels & Resorts в Таджикистане. Провел здесь четыре замечательных года, а весной этого года перешел в ресторан отеля The St. Regis Astana.

О Казахстане

The St. Regis Astana — часть бренда Marriott International, с которым я уже работал. Представители отеля в Астане знали о моих навыках и пригласили открыть новый ресторан паназиатской кухни. Это одна из самых известных гостиничных сетей, поэтому я с радостью принял приглашение. К тому же мне было интересно поработать в Казахстане. Я знал, что здесь мирно живут представители разных национальностей и религий. Слышал об истории и кочевой культуре страны.

Я приехал в Казахстан 29 марта. В этот день шел снег. Мне сразу понравилось здесь, так как я люблю такую погоду. Сразу же вышел прогуляться и нашел свои любимые места в городе — Центральный парк и Набережную.

О деятельности

Сегодня я занимаю позицию шеф-повара в паназиатском ресторане The St. Regis Astana. Моя главная задача — надзор за работой, которую выполняет кухонный персонал. Помимо приготовления и подачи блюд, в мои обязанности входит подготовка меню, размещение заказов на продукты у поставщиков, обеспечение чистоты и опрятности зон для готовки.





Часто провожу мастер-классы, на которых показываю разные методы приготовления, учу пользоваться оборудованием для персонала, рассказываю о новых рецептах.

Для меня готовка еды — хобби, которое переросло в работу. Мне нравится, что я окружен действительно умными людьми, у которых можно и нужно учиться.

Возможность открыть новый ресторан паназиатской кухни в одном из лучших отелей страны — честь для меня.

О людях и традициях

Большая часть моих коллег — казахстанцы. Это честные люди, которые с должным уважением относятся к работе и другим сотрудникам.





Местные любят выезжать на природу, проводить там время с семьей и друзьями. Думаю, это связано с тем, что в Казахстане много действительно красивых мест. На данный момент у меня большая загруженность на работе, но как только появится время, планирую путешествие по стране.

Я еще не участвовал в традиционных мероприятиях, но мне нравится местная еда. Особенно люблю бешбармак.





О планах

Моя главная цель — развитие кулинарных навыков. Хочу вывести новый ресторан на международный уровень. Пока этого не случится, даже думать не буду о переезде.

В планах проводить больше публичных выступлений, так как чувствую, что могу делиться знаниями.