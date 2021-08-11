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«Иногда приходится рисковать», — Оскар Хартманн о том, какие риски опасны, а какие переоценены
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09.08.2021

«Иногда приходится рисковать», — Оскар Хартманн о том, какие риски опасны, а какие переоценены

Оскар Хартманн, серийный предприниматель и филантроп

oskar_hartmann

Иногда приходится рисковать. Это может быть очень страшно и за пределами зоны комфорта, но мы никогда не узнаем, что могло бы быть, если не пойдем на это.

Есть предел того, что можно просчитать заранее. Это надо просто принять. Есть ситуации, в предпринимательстве очень частые, в которых количество переменных слишком большое, чтобы была какая либо ясность будущего. Единственный вариант: ввязаться в драку, в которой будут и риски и шансы по ходу. Желательно, чтобы шансов было в 100 раз больше, чем рисков. Но без рисков не обойтись.

При этом очень важно никогда не брать риск невозвратимых опасных для жизни последствий. Но в основном мы не правильно оцениваем риски, что реально опасно, а что нет.

Какие риски и последствия сильно переоценены в своей опасности:

1. Все виды социальной драмы: «Что они скажут? Мои родители хотят, чтобы я стал помощником дяди юриста. Они расстроятся. Люди будут смеяться. Я буду изгнаннын из стада. Весь мир будет на меня смотреть». Это в 99.99% — фантазии, все будет не так.

2. Все виды эмоциональной боли: Мне будет стыдно. Я не хочу потерять свою мечту. Чувство вины. Я не хочу быть начинающим».

Почти все, что останавливает людей — это не точное мышление. Если вы рискнете, это не будет вашим последним шансом. Все двери мира не закроются для вас навсегда. А ваша мама не перестанет вас любить.

А вот другие риски сильно недооцениваются:

— риск бездействия

— риск для здоровья

— маленький шанс, который может повлечь за собой большие потери. Например, когда люди закладывают квартиру, в которой живут их дети, на тот самый проект, который 100% пойдет. В таком случае есть простое правило: если ты не можешь себе позволить это два раза, ты не можешь себе это позволить.

Я лично предпочитаю игру маленьких вероятностей с маленькими ставками, но 1000 раз.


Источник: Instagram Оскара Хартмана.

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