Инфлюенсеры из Алматы, Астаны, Бишкека и Ташкента о своих любимых местах и заведениях с лучшей кухней

«Город24» — lifestyle медиа о жизни в городах Центральной Азии. Мы познакомились с популярными жителями Алматы, Астаны, Бишкека и Ташкента и узнали о том, где они проводят свое время.





Алтынай Манепова, 28 лет, город — Астана, блогер, инфлюенсер, маркетолог, @manepova_kz





Eva Wine Cafe



Люблю завтраки в @eva.winecafe. Приятный интерьер, светло и красиво. Люблю эстетичные рестораны.



Сеть Take Eat Easy

Люблю сеть @takeeateasy_tse: @xoroshden, @takeeateasy_tse, @loyobistro. Здесь особенно вкусно обедать и ужинать.

Ресторан Mokki

Скоро открывается сезон летников, когда хочу отдохнуть и насладиться видом на город выбираю террасу ресторана @mokkirestaurant.

Ресторан Selfie

Ужины люблю в @selfievastane, спокойная обстановка, красивая музыка и вкусная кухня.

Tary Coffee





Если хочу что-то традиционное казахское, то посещаю @tary.coffee. Так как я из Актобе, то люблю чай с тары, кашу и талкан. У нас в Актобе у всех на столе есть тары.

Сеть ресторанов The Chef Group

Нравится сеть @the_chef_group: @zina_restaurant, @kuzina_restaurant, @marcello.restaurant, @nonna_restaurant. Всегда вкусно и сытно. Обожаю бургеры в @zina_restaurant и пасту Ali olio в @marcello.restaurant.

Анеля Кенжибекова, город — Алматы, lifestyle-блогер, актриса, @kenjebekovaa

Я живу в Алматы с рождения, местная. Я была во многих городах мира, но Алматы самый родной.

Горы



Я люблю бывать на «Медеу», Кок-Тобе, Большом Алматинском озере, в городских парках. Мне нравятся эти места, потому что релакс для меня превыше всего. Я обожаю горы! Наши алматинские горы ничем не хуже швейцарских.



Заведения корейской и тайской кухни

Я обожаю корейскую и тайскую кухню с детства. Особенно люблю рамен, токпокки, том-ям. Это мои фавориты.

Стрельба











Я люблю стрельбу. Обязательно хотя бы раз в месяц езжу на стрельбище, потому что это помогает выплескивать негативную энергию. Советую всем попробовать.



Конные прогулки

Мне нравится кататься на лошадях. Лошади — моя слабость. Я сама родилась в год лошади. Раз в месяц езжу в горы, чтобы покататься и расслабиться.

Мээрим Осмонова, город — Бишкек, инфлюенсер, @meerimosmonova

В Бишкеке я живу почти 30 лет. Это мой родной город, в котором я росла, обрела друзей, нашла единомышленников, встретила любовь и стала мамой. Бишкек — компактный и душевный: вы обязательно встретите кого-то из знакомых, с кем можно за стаканчиком шоро обсудить новости.

Аллея деревьев вверх по Манаса

Люблю проезжать там. В принципе, ехать вверх по Манаса и видеть горы — кайф. Даже в пробках.

Площадь

Обожаю смотреть, как медленно развевается наш огромный флаг на ветру. А исторический музей — это для меня самое красивое и стильное здание в городе.

Летник Бублика на Тоголок Молдо

Мне кажется, это один из первых классных приятных атмосферных летников. А когда эта улочка оформлена фонарями — просто красота.

Бульвар Эркиндик

Любимый и родной. Правда сейчас редко найдешь здесь свободную скамейку.

Рынок Дордой

Неожиданно или нет, для меня это место — ностальгия по беззаботному детству. Сейчас бы пойти с мамой выбирать тетрадки и ранец в школу, а потом купить кофе 3в1 и пирожок у эжешек, которые ходят между рядами. Благодаря этому рынку появилось столько рабочих мест.

Кофейня Mokki





Нравится еда, светлое оформление, посадочные места для одного-двух человек и розетки — идеально для фрилансеров. И сервис с самого открытия всегда классный.

Дворики в микрашах

Зайдите в практически любой двор в микрорайонах — здесь так зелено и ухожено, время будто остановилось в периоде, когда Бишкек считался самым зеленым городом.

Театр оперы и балета им. Малдыбаева

Люблю его и снаружи, и внутри.

Юнетта Акопян, 20 лет, город — Ташкент, стюардесса, блогер, @yunka_a

Я стюардесса и блогер, веду страничку о себе и своей жизни. 20 лет жила в Самарканде, и переехала в Ташкент в октябре 2022 года. Влюблена в этот город, в каждую его частичку.

У меня здесь много любимых мест, но я расскажу о фаворитах. Ни для кого не секрет, что мы все любим вкусно поесть, в том числе и я. Еще люблю активный отдых, выезжать за город на природу.

B&B, @bnb.uz

Люблю именно филиал на Новомосковской. Отзывчивый и добрый персонал, вкусная кухня, уютное место.

Gravity Bar, @gravitybar.tashkent

Спокойствие, отдых, любовь. С этими словами у меня ассоциируется это место, всегда прихожу сюда и отключаюсь от рутины своей жизни, просто отдыхаю и наслаждаюсь моментом.

Coffee Boom, @coffeeboom.uz.tashkent

Эстетика, вкус, кухня. Жареные пельмешки в самое сердце. Меня легко удивить, поэтому надпись при входе — удивляюсь каждый раз как первый: Wish you were here.

Grammy, @grammy_tashkent

Я большой поклонник техно-музыки. Поэтому если я хочу погрузиться в атмосферу техно, то бесспорно выбираю это место.

Нефритовые озера

Если мне хочется побыть на природе, из всех мест где я была, я выберу именно эти озера. Красота, особенно, активен отдых, когда идешь ко второму озеру.

Я люблю красивые места, поэтому влюблена практически в каждое заведение Ташкента. Я наполняюсь вдохновением и любовью, после прогулок и посиделок с друзьями в каждом заведении Ташкента.





Подписывайтесь на «Город24», чтобы больше узнавать о жизни в городах Центральной Азии.