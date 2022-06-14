inDriver запускает в Ташкенте службу доставки

Российский сервис пассажирских перевозок inDriver запускает в Ташкенте сервис курьерской доставки inDriver.Курьеры. Новая услуга будет доступна в мобильном приложении.

Для заказа доставки необходимо выбрать в приложении вкладку «Курьеры», указать адрес, предложить стоимость и описать посылку. Можно воспользоваться опцией «от двери до двери». Курьер принимает заказ по цене отправителя или предлагает свою цену за услуги.

Приняв заказ, курьер указывает время, за которое он прибудет к отправителю. Заказчик может следить за местоположением посылки online.

Курьерами сервиса могут стать все зарегистрированные пользователи, которые прошли онлайн-верификацию и подтвердили свой возраст. Авто и мотокурьерам также необходимо предъявить водительское удостоверение.

Услуги курьеров оплачиваются наличными или онлайн-переводом на банковскую карту.

Первые несколько месяцев inDriver не будет взимать сервисный сбор с курьеров.

Источник: spot.uz