Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
indriver-zapuskaet-v-tashkente-sluzhbu-dostavki
inDriver запускает в Ташкенте службу доставки
52
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 10:23

inDriver запускает в Ташкенте службу доставки

Российский сервис пассажирских перевозок inDriver запускает в Ташкенте сервис курьерской доставки inDriver.Курьеры. Новая услуга будет доступна в мобильном приложении.

Для заказа доставки необходимо выбрать в приложении вкладку «Курьеры», указать адрес, предложить стоимость и описать посылку. Можно воспользоваться опцией «от двери до двери». Курьер принимает заказ по цене отправителя или предлагает свою цену за услуги.

Приняв заказ, курьер указывает время, за которое он прибудет к отправителю. Заказчик может следить за местоположением посылки online.

Курьерами сервиса могут стать все зарегистрированные пользователи, которые прошли онлайн-верификацию и подтвердили свой возраст. Авто и мотокурьерам также необходимо предъявить водительское удостоверение.

Услуги курьеров оплачиваются наличными или онлайн-переводом на банковскую карту.

Первые несколько месяцев inDriver не будет взимать сервисный сбор с курьеров.

Источник: spot.uz

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#доставка #узбекистан #ташкент #indriver #курьер
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Новости на 8 июня: Ironman в столице и Уикенд Европейского кино в Алматы
1025
Центр молодого педагога открыли в Астане
1110
В Астане пройдет бесплатный концерт классической итальянской музыки
1796
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.