inDriver запускает сервис поиска работы

inDriver — международная IT-платформа транспортных и бытовых услуг, запускает сервис поиска работы в Казахстане под названием inDriver.Работа.

Сервис будет ориентирован на «синих воротничков», и позволит соискателям быстро и полно получить информацию о будущем месте работы с помощью фото- и видео описания вакансий, а работодателям — просто об этом рассказать и выбрать сотрудников по разным критериям.

В ближайшие несколько дней сервис inDriver.Работа будет доступен внутри приложения inDriver. Первыми его увидят жители Алматы и Нур-Султана. До конца года сервис появится Шымкенте, Караганде, Актау, Актобе, Атырау и других.

Как это работает

Обычные объявления о работе могут быть неинформативны, и редко могут дать полное представление о рабочем месте, условиях и обязанностях, которые надо будет выполнять. Тогда как короткое, не больше минуты, видео и фото с потенциального места работы с этой задачей прекрасно справляются. На этом и построен сервис inDriver.Работа.

Работодатели

Работодателю нужно указать название должности, на которую он ищет сотрудника, коротко описать свои ожидания и предложения и снять фото и видео. Из видео должно быть понятно, как выглядит место работы, техника, с которой предстоит работать, обязанности, возможные физические сложности. Также желательно на видео показать будущего руководителя и рассказать о бонусах.

Соискатели

Соискатели «листают» вакансии по нужным им параметрам, понравившиеся «смахивают» вправо, не подходящие — влево. Выбирая вакансию, соискатели видят начало ролика, название должности, зарплату и график работы.

Если они с работодателем совпали в своих пожеланиях и ожиданиях, можно обсуждать детали, назначать собеседование.

Соискателям просто зарегистрироваться, указав свою специализацию, желаемую позицию и ряд других параметров. В зависимости от желаемой должности у соискателя может быть запрошена дополнительная информация — водительские права, санитарная книжка.

Соискатели сразу видят, где и как предстоит работать, нужна ли для работы физическая сила, какие могут быть сложности и как все устроено. Работодатели же имеют возможность предвосхитить много уточняющих вопросов, и получить отклики от действительно заинтересованных соискателей. Кроме того, сервис формирует ленту предложений таким образом, чтобы выпадали наиболее подходящие под заданные параметры вакансии.

Ряд крупных компаний уже стали клиентами сервиса. Среди них такие компании, как: Beeline, KFC, Home Credit Bank, Freedom Mobile, онлайн-супермаркет Arbuz, Magnum, Helios, Eurasian Bank, «Казахтелеком», «Отбасы Банк», Wildberries, SINOOIL.