InDriver будет скупать сервисы и привлекать инвестиции раз в год: планы якутской компании со статусом «единорога»

Такси-сервис inDriver привлек $150 млн при оценке в $1,23 млрд в начале 2021 года. Эти деньги используют для завершения выхода в развивающиеся страны.

Сейчас ключевые рынки — Бразилия, Мексика, Индонезия, ЮАР, Казахстан, «хорошо растут» Египет и Пакистан.

inDriver планирует привлекать инвестиции ежегодно. Чтобы это сделать компания перенесла официальную штаб-квартиру в Маунтин-Вью.

Компания запускает новые направления бизнеса, кроме такси: например, междугородние поездки — «примерно то, что делает BlaBlaCar», курьеры, городские грузоперевозки.

inDriver планирует активно покупать других: зимой 2021-2022 годов — на суммы $10-50 млн. Если сделки пройдут успешно, в будущем чеки могут вырасти до «сотен миллионов».

У inDriver более 3 млн установок в месяц, количество активных пользователей — «десятки миллионов».

Источник: vc.ru