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InDriver будет скупать сервисы и привлекать инвестиции раз в год: планы якутской компании со статусом «единорога»
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Сегодня в 11:09

InDriver будет скупать сервисы и привлекать инвестиции раз в год: планы якутской компании со статусом «единорога»

Такси-сервис inDriver привлек $150 млн при оценке в $1,23 млрд в начале 2021 года. Эти деньги используют для завершения выхода в развивающиеся страны.

Сейчас ключевые рынки — Бразилия, Мексика, Индонезия, ЮАР, Казахстан, «хорошо растут» Египет и Пакистан.

inDriver планирует привлекать инвестиции ежегодно. Чтобы это сделать компания перенесла официальную штаб-квартиру в Маунтин-Вью.

Компания запускает новые направления бизнеса, кроме такси: например, междугородние поездки — «примерно то, что делает BlaBlaCar», курьеры, городские грузоперевозки.

inDriver планирует активно покупать других: зимой 2021-2022 годов — на суммы $10-50 млн. Если сделки пройдут успешно, в будущем чеки могут вырасти до «сотен миллионов».

У inDriver более 3 млн установок в месяц, количество активных пользователей — «десятки миллионов».

Источник: vc.ru

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#бизнес #такси #инвестиции #сервис #indriver
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