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Индонезия ввела электронные визы для иностранных туристов
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Сегодня в 11:33

Индонезия ввела электронные визы для иностранных туристов

В Индонезии запустился онлайн-сервис по оформлению электронных виз по прибытии на территорию страны для иностранных туристов.

Новая услуга стала доступна для граждан 46 стран. Среди них — Россия, Австралия, Австрия, Аргентина, Бразилия, Бельгия, Канада, Китай, Чехия, Дания, Египет, Финляндия и другие. Всего в списке теперь 72 страны.

Получить визу можно на сайте molina.imigrasi.go.id. Для этого необходимо зарегистрироваться и оплатить услугу с помощью карт Visa, Mastercard или JCB. Онлайн-сервис поможет упростить иммиграционные услуги и избавит туристов от многочасовых очередей на оплату визы.

Власти Индонезии считают, что электронные визы простимулируют рост въездного туриста и поддержат экономику страны.

Источник: daily.afisha.ru

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