Индия, Таиланд, Шри-Ланка: 10 стран, где казахстанцы смогут отдохнуть этой зимой

Казахстан продолжает расширять сеть прямых авиасообщений. В числе доступных для туризма стран не только Египет и ОАЭ, но и Германия, Индия, Шри-Ланка, Саудовская Аравия, Азербайджан и Катар.

Египет

Стоимость перелета из Алматы в Шарм-эль-Шейх и обратно — от 228 000 тг

Стоимость перелета из Нур-Султана в Шарм-эль-Шейх и обратно — от 215 000 тг

Стоимость ночи в отеле 3 звезды — от 11 000 тг

Стоимость ночи в отеле 4 звезды — от 15 000 тг

Правила въезда: паспорт вакцинации с QR-кодом, при это 2 вакцина должна быть получена не менее, чем за 2 недели до въезда, или ПЦР-справка с отрицательным результатом на двух языках: английском или арабском, сделанная за 72 часа, туристическая виза, которую оформляют по прибытию в аэропорт, заполненная Health declaration. ПЦР-тест также можно сдать по прилете в аэропорту.

Что посмотреть: древние улочки Старого города на курорте Дахаб, пляжный отдых в Макади-Бей, дайвинг в Марса-эль-Алам, Эйлатский залив в Таба, коралловые рифы в Шарм-эль-Шейх и пляжи Эль-Гуны.





Германия





Стоимость перелета из Алматы в Франкфурт-на-Майне и обратно — от 191 000 тг

Стоимость перелета из Нур-Султана в Франкфурт-на-Майне — от 180 000 тг

Стоимость ночи в отеле 3 звезды — от 22 000 тг

Стоимость ночи в отеле 4 звезды — от 25 000 тг

Правила въезда: требуется виза, справка о вакцинации или перенесенной болезни. Также нужен отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный за 72 часа. Справки могут быть на английском, немецком, французском, итальянском или испанском языках. Перед подачей документов на визу необходимо предоставить страховой полис.

Что посмотреть: морские курорты Альбек, Штральзунд, острова Зюльт и Рюген, целебные воды Баден-Баден, Бад-Тольц и Бад-Киссинген, зимний отдых в Гармиш-Партенкирхен и Берхтесгадене.





Венгрия

Стоимость перелета из Алматы в Будапешт — от 93 000 тг

Стоимость перелета из Нур-Султана в Будапешт — от 58 000 тг

Стоимость ночи в отеле 3 звезды — 28 000 тг

Стоимость ночи в отеле 4 звезды — от 42 000 тг

Правила въезда: паспорт вакцинации или отрицательный результат ПЦР-теста на английском языке, сделанный за 72 часа до въезда, одноразовая туристическая виза, которую выдает Генеральное Консульство Венгрии в Алматы. При подаче документов на визу нужно предоставить оплаченный авиабилет.

Что посмотреть: дворцы и музеи Будапешта, термальные источники курортов Хевиз, Дьюла и Харкань, винотерапию Балатона, спелеолечение в Топольце, купальни Деберцена и Залакароша.





ОАЭ

Стоимость перелета из Алматы в Абу-Даби и обратно — от 38 000 тг

Стоимость перелета из Нур-Султана в Абу-Даби и обратно — от 43 000 тг

Стоимость ночи в отеле 3 звезды — от 20 000 тг

Стоимость ночи в отеле 4 звезды — от 21 000 тг

Правила въезда: виза необходима в случае задержки в стране более 30 дней. Для оформления визы необходим паспорт, срок действия которого должен быть не менее шести месяцев, паспорт вакцинации и страховой полис. По прилете в аэропорту необходимо сдать экспресс-тест ПЦР.

Что посмотреть: шопинг и развлечения в Дубае, Феррари-парк в Абу-Даби, исторические памятники Шарджи, минеральные воды Рас-эль-Хаймы, лагуны в Умм-аль-Кувейн, аквапарки, дельфинарий и аквариум в Палм-Джумейра, манговые леса Эль-Фуджайры и рыбалка в Корфаккане.





Таиланд





Стоимость перелета из Алматы в Пхукет — от 252 000 тг

Стоимость перелета из Нур-Султана в Пхукет — от 264 000 тг

Стоимость ночи в отеле 3 звезды — от 9000 тг

Стоимость ночи в отеле 4 звезды — от 10 000 тг

Правила въезда: необходимо оформление визы. Туристы должны получить вакцину не менее чем за 2 недели до въезда в страну. Вакцинированные могут не соблюдать правила карантина, а невакцинированным необходимо сдать ПЦР-тест по прилету и соблюдать двухнедельный карантин.

Что посмотреть: тропические леса и пляжи Пхукета, храмы Паттайи, коралловые рифы и Сиамский залив в Самуи, водопад Клонг Плю и рыбалку на острове Ко Чанг, дайвинг на пляжах Краби, экскурсии и ночные развлечения в Бангкоке.





Азербайджан

Стоимость перелета из Алматы в Баку — от 158 000 тг

Стоимость ночи в отеле 3 звезды — от 13 000 тг

Стоимость ночи в отеле 4 звезды — от 20 000 тг

Правила въезда: виза не требуется, разрешение на пребывание в стране составляется на основе копии загранпаспорта и анкеты. Необходим паспорт вакцинации и справка с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного за 72 часа.

Что посмотреть: достопримечательности Старого города и пляжные развлечения в Баку, грязевые вулканы Гобустана, целебные источники в Набрань, пляжи Сумгаита, черные пески Лянкарана, семейный отдых в Бильгях, бальнеология Нафталана, зимний отдых на курортах Шахдаг и Туфандаг.





Шри-Ланка

Прямые рейсы будут выполнятся, начиная с 3 декабря.

Стоимость перелета из Алматы в Коломбо — от 211 000 тг

Стоимость ночи в отеле 3 звезды — от 9000 тг

Стоимость ночи в отеле 4 звезды — от 20 000 тг

Правила въезда: визу можно оформить по прилету. Для въезда в страну необходим туристический ваучер, загранпаспорт и обратный билет. При себе нужно иметь паспорт вакцинации, отрицательный результат ПЦР-теста и заполнить декларацию здоровья. Невакцинированным туристам нужно сдать тест повторно по прилету и соблюдать 14-дневный карантин.

Что посмотреть: музеи, храмы и парки Коломбо, рыбалку на курорте Негомбо, коралловый парк в Хиккадува, дайвинг и серфинг в Ваддува, уединение и дикие джунгли Бентоты, глубоководную бухту Тринкомали и семейный отдых в Унаватуне.





Саудовская Аравия

Посетить Саудовскую Аравию туристы смогут с середины ноября.

Стоимость перелета из Алматы в Джидду — от 259 000 тг

Стоимость ночи в отеле 3 звезды — от 12 000 тг

Стоимость ночи в отеле 4 звезды — от 21 000 тг

Правила въезда: необходимо оформление электронной визы. Для этого необходимо иметь при себе загранпаспорт и заполнить анкету. По прилету туристам нужно соблюдать пятидневный карантин, после которого необходимо сдать ПЦР-тест.

Что посмотреть: особняки Насиф и Шарбатлы, фонтан Фахда и статуи Джудды, город Мекка, песчаное побережье курорта Халь-Мун-Бей, достопримечательности и развлечения в Эр-Рияд.





Катар





Катар открывает двери для казахстанцев с 19 ноября.

Стоимость перелета из Алматы в Доху — от 181 000 тг

Стоимость перелета из Нур-Султана в Доху — от 259 000 тг

Стоимость ночи в отеле 3 звезды — от 32 000 тг

Стоимость ночи в отеле 4 звезды — от 38 000 тг

Правила въезда: виза не нужна. Перед поездкой необходимо заполнить «Бланк обязательства и подтверждения» на сайте ehteraz.gov.qa и зарегистрироваться за три дня до приезда. Вакцинированным туристам необходимо сдать серологический тест на наличие антител с датой не менее 30 дней и с положительным результатом, а также сдать второй ПЦР-тест в течение 36 часов, после прибытия. По прибытии необходимо скачать приложение Ehteraz – аналог Ashyq.

Что посмотреть: достопримечательности и магазины Дохи, дайвинг на курорте Аль Рувейс, пальмы и пляж острова Палм Три, рыбацкую гавань в Аль-Вакра и песчаные дюны в Умм-Саид.





Индия





Рейсы запустят с 15 ноября 2021 года.

Стоимость перелета из Алматы в Дели будет объявлена позже.

Стоимость ночи в отеле 3 звезды — от 20 000 тг

Стоимость ночи в отеле 4 звезды — от 40 000 тг

Правила въезда: въехать в Индию можно по индивидуальным и групповым туристическим визам. По прибытии путешественникам из Казахстана нужно сдать ПЦР-тест и соблюдать карантин в течение семи дней.

Что посмотреть: вечеринки на курортах Северного Гоа, золотистый песок и семейный отдых на пляжах Южного Гоа, Акшардхам, ворота Индии, храм Лотоса и рынок Чандни Чоук в Дели.