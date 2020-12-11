IMDb назвал самые популярные сериалы 2020 года

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В пятерку наиболее популярных вошли «Пацаны», «Бумажный дом», «Тьма», «Озарк» и «Мандалорец».

Самым популярным сериалом 2020 года стал проект «Пацаны» (Amazon Prime), основанный на серии комиксов Гарта Энниса о команде, противостоящей супергероям, следует из списка, опубликованного Internet Movie Database (IMDb).

На втором месте оказался сериал «Бумажный дом» (Netflix) об испанских преступниках, который почти два месяца подряд лидировал в еженедельных рейтингах IMDb. Третье место занял немецкий научно-фантастический проект «Тьма» (Netflix).

Также в список самых популярных проектов вошли:

«Озарк» (Netflix)

«Мандалорец» (Disney+)

«Ход королевы» (Netflix)

«Академия Амбрелла» (Netflix)

«Мир Дикого Запада» (HBO)

«Ведьмак» (Netflix)

«Корона» (Netflix)