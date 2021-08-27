Imany выпустила клип на песню Мадонны Like a Prayer. Трек войдет в ее новый альбом

Французская исполнительница Imany выпустила клип на песню Мадонны Like a Prayer. Трек войдет в грядущий альбом Voodoo Cello, релиз которого намечен на 3 сентября.

Ролик снят в одном из парижских дворцов, где певице аккомпанирует восемь виолончелистов. Премьера оригинальной версии Like a Prayer состоялась в 1989 году вместе с одноименным альбомом Мадонны.

Аранжировкой и продюсированием Voodoo Cello занималась сама Imany. На нем выйдут интерпретированные мировые хиты, которые ценит певица, — от Мадонны до Кэта Стивенса, от Элтона Джона и Эда Ширана до Бонни Тайлер и Imagine Dragons.

Источник: daily.afisha.ru