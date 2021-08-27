Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
imany-vypustila-klip-na-pesnyu-madonny-like-a-prayer-trek-voydet-v-ee-novyy-al-bom
Imany выпустила клип на песню Мадонны Like a Prayer. Трек войдет в ее новый альбом
82
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 10:38

Imany выпустила клип на песню Мадонны Like a Prayer. Трек войдет в ее новый альбом

Французская исполнительница Imany выпустила клип на песню Мадонны Like a Prayer. Трек войдет в грядущий альбом Voodoo Cello, релиз которого намечен на 3 сентября.

Ролик снят в одном из парижских дворцов, где певице аккомпанирует восемь виолончелистов. Премьера оригинальной версии Like a Prayer состоялась в 1989 году вместе с одноименным альбомом Мадонны.

Аранжировкой и продюсированием Voodoo Cello занималась сама Imany. На нем выйдут интерпретированные мировые хиты, которые ценит певица, — от Мадонны до Кэта Стивенса, от Элтона Джона и Эда Ширана до Бонни Тайлер и Imagine Dragons.

Источник: daily.afisha.ru

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#музыка #клип #мадонна #imany
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Книга казахстанки об инклюзии выиграла конкурс в Лондоне
507
Два музея под открытым небом планируют создать в Атырау
1466
Казахстан и Франция учредили программу стипендий «Абай-Верн»
2512