Imanbek выпустил новый ремикс

Композиция ямайско-американского трио Major Lazer и австралийской певицы Sia была записана весной этого года. 21 мая группа представила обновленную версию песни, отметив, что ремикс сделал Иманбек Зейкенов.
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