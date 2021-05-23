Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
imanbek-vypustil-novyy-remiks
Imanbek выпустил новый ремикс
100
/
/

Сегодня в 10:42

Imanbek выпустил новый ремикс

Обладатель Grammy за лучший ремикс Иманбек Зейкенов записал новый ремикс на песню Titans.

Композиция ямайско-американского трио Major Lazer и австралийской певицы Sia была записана весной этого года. 21 мая группа представила обновленную версию песни, отметив, что ремикс сделал Иманбек Зейкенов.

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#музыка #ремикс #imanbek
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Мастер-класс талантливой израильской художницы Регины Шафир по направлению Urban Sket...
1852
FlyArystan запустит рейсы из Алматы в Петропавловск в марте
769
Новости на 7 августа: конкурс для видеоблогеров и электросамокат от Audi
856